Česko a Slovensko v šoku: Karel Gott (†80) zomrel... Pochovali ho už niekoľkokrát!

Internet zdesila správa: Karel Gott je mŕtvy!

Prvýkrát sa na sociálnych sieťach o úmrtí Karla Gotta písalo už v roku 2014. Celá správa pôsobila naozaj dôveryhodne, dokonca mala obsahovať aj exkluzívne video, ako sa lekári snažia českého umelca zachrániť. Niet sa preto čomu čudovať, že mnohí fanúšikovia zdrvujúcej informácii uverili a idol začali oplakávať. Ako sa však neskôr ukázalo, všetko to bol len jeden nechutný vtip.

Česko a Slovensko v šoku: Karel Gott vraj zomrel... Dávajte si POZOR!

Oveľa odpornejší však bol hoax o jeho smrti, ktorý sa začal šíriť len týždeň po tom, ako sa prevalilo, že bolo Karlovi diagnostikované nádorové ochorenie lymfatických uzlín - takzvaný Hodgkinov lymfóm.

Česko a Slovensko v šoku: Legendárny Gott zomrel... Karel sa k tomu vyjadril!

A ďalšia nepravdivá správa o maestrovom skone sa šírila aj začiatkom tohto roka. Do viacerých redakcií prišiel overený tip, že Gott zomrel. Snažili sme sa ho overiť, no nepodarilo sa, zmätok panoval aj v českých redakciách. Lži napokon dementoval sám Karel na sociálnej sieti Facebook: „Rád by som sa pozrel do tváre tej osobe, ktorá má dnes pochovala zaživa. Snáď sa pri tom aspoň dobre pobavila. Pre tých, ktorí sa o mňa boja, odkazujem: mám sa fajn.“

Škoda, že v tomto prípade neplatilo staré známe - ak sa o niekom hovorí ako o mŕtvom, bude žiť ešte dlho. Nech je maestrovi zem ľahká!