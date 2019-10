Česko bude mať štátny smútok na počesť Karla Gotta: Vláda schválila aj štátny pohreb

PRAHA - Smrť speváckeho velikána Karla Gotta zarmútila celé Česko aj Slovensko. Český premiér Andrej Babiš navrhne vláde, aby sa krajina rozlúčila so zosnulým spevákom formou štátneho pohrebu v Katedrále svätého Víta.

Premiér Andrej Babiš to dnes povedal agentúre ČTK. Považoval by to za adekvátne vzhľadom k tomu, akou významnou osobnosťou Gott bol, dodal predseda vlády.

"Navrhnem vláde, aby sa uskutočnil štátny pohreb v Katedrále svätého Víta. Myslím, že by si pán Gott zaslúžil, aby sa s ním ľudia mohli takto rozlúčiť," povedal ČTK Babiš. Prezident Miloš Zeman už medzičasom rozhodol o tom, aby boli vlajky stiahnuté na pol žrde.

Státní vlajky na Pražském hradě a v Lánech byly na znamení hlubokého zármutku celé vlasti z rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana staženy na půl žerdi. Bude tomu tak až do státního pohřbu Mistra Karla Gotta. pic.twitter.com/0r7Lu12lLV — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 2, 2019

Rovnakú myšlienku neskôr vyjadril aj Český minister kultúry Lubomír Zaorálek. "Po konzultácii s rodinou Karla Gotta navrhnem vláde zorganizovať štátny pohreb," napísal na Twitteri.

Po konzultaci s rodinou Karla Gotta navrhnu vládě zorganizovat státní pohřeb. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) October 2, 2019

Okrem štátneho pohrebu navrhuje Andrej Babiš aj vyhlásenie štátneho smútku v deň pohrebu, povedal Babiš na tlačovej konferencii, ktorú zorganizoval špeciálne k úmrtiu Karla Gotta. Babiš zvoláva aj mimoriadne zasadutie vlády Českej republiky, na ktorom budú rokovať práve o pohrebe zosnulého umelca. Rodina podľa medializovaných informácií so štátnym pohrebom zatiaľ súhlasila.

Vláda vyhlásila štátny smútok

Český premiér Andrej Babiš po schôdzi, ktorú avizoval, vystúpil na brífingu, kde potvrdil, že vláda schválila usporiadanie štátneho pohrebu s tým, že to podmienila súhlasom rodiny.

"Zároveň česká vláda vyhlasuje na deň pohrebu zosnulého Karla Gotta štátny smútok," povedal Babiš. Vlajky na všetkých štátnych inštitúciach budú stiahnuté na pol žrde.