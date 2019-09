Sajfa vs. Viktor Vincze: Boli si vzájomne na svadbe a teraz... Nová vojna v šoubiznise?!

Hoci Viktor Vincze nemá až takú základňu followerov ako Matej Sajfa Cifra, predsa len má dosť svojich privŕžencov, ktorí ho velebia za jeho ekologický prístup. Nájdu sa síce aj taký, čo si do neho rýpnu, no to, koniec-koncov, urobil vlastne aj sám markizák.

Cifrovci a Vinczeovci si boli vzájomne na svadbe. Zdroj: Instagram M.Č. ​

A rýpol si rovno do Sajfu, s ktorým si boli dokonca vzájomne na svadbe a teraz to vyzerá, že cez Instagram to dospeje až k šoubizovej vojne medzi nimi. Vincze sa totiž netají svojou láskou k prírode a našej planéte a snaží sa ju chrániť aspoň tak, ako vie. Jedným zo spôsobov je aj využívanie hromadnej dopravy namiesto vyvážania sa autom. V poslednom príspevku má však aj poznámku, ktorou naráža práve na obľúbeného spíkra.

„Niekto si v tichosti dva mesiace jazdí na reklamnom elektroaute, niekto jazdí MHD dlhodobo. Tomu druhému to nesponzoruje Dopravný podnik, nemusí o tom vešať posty. Chce. Pri aktuálnej vyťaženosti áut (asi 1,3 osoby) totiž jedna naplnená električka odvezie toľko pasažierov, ako 230 elektroáut, ktoré sú aj tak pre väčšinu ľudí zatiaľ nedosiahnuteľným luxusom. Tak preto instagramujem aj o MHD,“ napísal Vincze k záberu z vozidla hromadnej dopravy.

Viktor Vincze sa vyváža namiesto auto v MHD. Zdroj: Instagram V.V.

Z toho je nad slnko jasnejšie, že má na mysli práve Cifru. Zaujímavé však je, že Vincze spomína instagramovanie o elektromobile, no na profile budúceho otca sú dohromady celkom dva príspevky o tomto vozidle, pričom jeden je práve reakciou na Vinczeho predchádzajúce príspevky o ekoživote.

Sajfa na seba nenechal dlho čakať a aj on chcel dať najavo, že je eko. „Niekto na instagramoch jazdí MHD a ja si v tichosti už dva mesiace jazdím na elektrinu s nulovými emisiami CO2 a čoraz viac sa utvrdzujem v tom, že mať elektrické auto s výkonom, ako má toto je čistá radosť z jazdy a k tomu pocitu nepotrebujete akrapovič výfuky nech o vás v tuneli Sitina či Branisko každý vie, že máte 1.8 diesel,“ vyjadril sa Matej.

Sajfa namiesto obyčajného auta využíva elektromobil. Zdroj: Instagram M.Č.

Zaujímalo nás, či je za tým opäť nejaká kampaň na zdravší životný štýl, alebo sa to medzi nimi zvrháva k šoubiznisovej vojne, ako to bolo naznačené v niektorých komentároch fanúšikov oboch pánov. „Nie je to žiadna kampaň, spoľahnite sa. Ja som chcel spôsobom sebe vlastným upozorniť na Viktorovu cennú ekologickú aktivitu. To, že sa to objavilo aj na mojom Instagrame, sa jeho "odkaz" dostal k oveľa širšiemu publiku, čo je skvelé. Obom nám rovnako záleží na našej planéte a každý propagujeme zdravší životný štýl,“ objasnil situáciu pre Topky Sajfa. Obaja, stále kamaráti, bojujú za to isté, len každý po svojom, a tak sa, chvalabohu, žiadna mediálna vojna nekoná. Vyhlásený je len boj za ekologický prístup k planéte!