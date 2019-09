Sajfa a Veronika sa už pripravujú na pôrod: FOTO pred nemocnicou... Príde to už každú chvíľu!

Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú a Mateja Sajfu Cifru sme stretli na ceste do pôrodnice.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

BRATISLAVA - Matej Sajfa Cifra (40) a Veronika Cifrová Ostrihoňová (30) sa už každú chvíľu stanú rodičmi. Plavovláska svojmu partnerovi privedie 3 roky po svadbe na svet prvého potomka. Prvotné informácie hovorili o tom, že by sa tak malo stať na prelome augusta a septembra. Redaktorka sa ale ešte stále hrdí bruškom. Na pôrod sa s manželom už intenzívne pripravujú. Nám sa ich podarilo zachytiť včera ráno pred súkromnou nemocnicou, v ktorej by budúca mamička mala rodiť. A tento veľký moment by mal prísť už naozaj každú chvíľu!