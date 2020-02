Vojna v šoubiznise: Victoria Beckham a Stella McCartney si nevedia prísť na meno!

A to už sa teda Stelle nepáčilo vôbec. Pritom, čo sa týka pestúnky, Victoria nesledovala nič iné, len dobro svojich detí a rodiny. Je samozrejmé, že chce pre nich len to najlepšie. „Chcela pre svoju rodinu to najlepšie a na ihrisku začula, že Stellina opatrovateľka je jedna z najlepších v meste. Mala jej číslo, tak jej dala lukratívnu ponuku. Keď sa to Stella dozvedela, rozzúrilo ju to,“ tvrdí zdroj z okolia Vicky podľa portálu The Sun.

Victoria Beckham dala lukratívnu ponuku Stellinej pestúnke. To McCartney naštvalo. Zdroj: Profimedia

Klincom do rakvy sa však stalo až to, keď chcela Beckhamka odlákať hlavu módneho štúdia McCartney. Stellu to poriadne naštvalo a zrušila Beckhamovcov pozvanie na rodinnú párty. Pre Victoriu to bol popud na poslanie mailu s ospravedlnením. Zrejme si uvedomila, že by sa mohla stať vyvrheľom vo svete módy, keďže Stella pozná mnoho vplyvných ľudí. Tmavovláska sa snažila zahrať na citlivú strunu Stelly, keď ju chcela obmäkčiť tým, že ich osobný problém by nemal narušiť priateľstvo ich rodín. Koniec koncov ich dcéry Harper a Reiley sú dobré kamarátky. Ako to napokon dopadne, ukáže čas, no zatiaľ to nevyzerá veľmi dobre. Jedna druhú už totiž ani nesledujú na Instagrame.

Stella McCartney zrušila Beckhamovcom pozvanie na rodinnú párty. Zdroj: SITA