Vojna v slovenskom šoubiznise: TIETO dve Slovenky sa do seba pustili... Za všetko môžu šaty!

BRATISLAVA - Toto sme tu dlho nemali! Medzi dvomi známymi dizajnérkami sa rozpútala vojna, a to kvôli šatám tretej. Petra Tóth (33), ktorá je známa svojimi šperkami, a Dana Kleinert (45), zakladateľka združenia Slovak Fashion Council, sa do seba poriadne pustili kvôli róbe z dielne Jany Pištejovej (44).

Petra Tóth patrí medzi šikovné, svojské a nezameniteľné dizajnérky. Jej rukopis šperkov je na prvý pohľad rozpoznateľný a do svojej tvorby sa snaží pretaviť aj slovenskú kultúru. Preto sú mnohé šperky z jej dielne inšpirované vzormi z krojov. A práve jeden z nich zdobil aj šaty, v ktorých sa ukázala na Plese v opere, pričom ich navrhla ďalšia šikovná Slovenka, Jana Pištejová.

Šaty, ktoré mala Petra Tóth na sebe na Plese v opere, rozpútali doslova vojnu medzi dizajnérkami. Zdroj: Ples v opere

Róba, ktorá v sebe niesla prvky kolekcie Kvety Telgártu, však neulahodila oku Dany Kleinert, dizajnérky a aktuálne aj kandidátky za stranu PS Spolu. Tá sa na ich adresu vyjadrila, že sú prvoplánové. „Na Petre sa mi páči, že je neúnavnou propagátorkou slovenského folklóru. Ako dizajnérka mám však rada, keď sa folklór a vzory posúvajú do súčasnej doby bez nostalgie, keď skrátka vidím zaujímavý dizajnérsky posun. Tento model sa mi zdá byť zbytočne komplikovaný a taký „na prvú“. Petra však vyzerá krásne, je to nádherná žena, čo sa týka modelu, určite ním oslovila veľa ľudí, ja by som však ako dizajnérka čakala viac,“ zneli slová Dany na adresu šiat.

A toto stanovisko sa ani najmenej nepáčilo šperkárke Petre Tóth, ktorá ho vzala doslova osobne a Dane venovala siahodlhý status na sociálnej sieti. Z jej slov je jasné, že v minulosti sa medzi nimi čosi udialo. Tmavovláska sa totiž v čase, keď Kleinert založila Slovak Fashion Council, ako jedna z prvých ponúkla, že sa chce pridať a pomôcť tak slovenskej móde. No narazila na problém.

Všetko spustilo hodnotenie šiat z pera Dany Kleinert. Zdroj: Facebook P.T.

„Pochopila som to aj na vlastnej koži, keď som sa ako členka SFC ponúkla, že by som chcela byť aspoň vo výbere, keby sa niekedy stylovali šperky pre jednu veľmi významnú dámu. Do výberu som sa však nikdy nedostala a Ty veľmi dobre vieš prečo. Dôvod, ktorý si mi napísala, sa nestotožňoval s realitou, ako som sa neskôr dozvedela. Vtedy som pochopila, že toto celé nie je o tom, aby sme sa spoločne niekam posunuli, aby sme spoločne vyvinuli spoločenský tlak. Zistila som, že je to možno najmä o tvojich súkromných ambíciách. A tvoja následná politická ambícia mi to len potvrdila,“ začala Petra.

Peti prekážalo najmä to, že Dana zhanobila šaty slovami, že nevidí žiaden dizajnérsky posun, na čo sa šperkárka ohradila a dala jasne najavo, že sa mýli. „Keďže si dovolím tvrdiť, že ty si sa originálnej zásterky z Telgártu nikdy nedotkla, nemôžeš vedieť, ako pôvodné výšivky vyzerajú. My sme totižto vyšili šperky z kolekcie Kvety Telgártu výšivkou podobnou, akou sa vyšívalo v Telgárte. Nevyšili sme kópiu kroja. Štylizovali sme každý jeden kvet. Plisovaná sukňa je z dielne Jankiv Siblings a celé šaty navrhla Jana Pištejová, absolventka London College of Fashion, preto “na prvú” mi príde absolútne nevhodné a neúctivé voči ľuďom, ktorí, na rozdiel od teba, sú v súčasnosti v “módnom teréne” a budujú našu módu,“ vysvetľuje dvojnásobná mama. Názor rivalke síce neberie, no jej rozhodnutie voliť PS Spolu, za ktoré Dana Kleinert kandiduje, to zmenilo. Jej meno na kandidátke totiž vraj v očiach Petry stranu diskvalifikovalo.

Ticho dlho neostala ani autorka prvotného hodnotenia, ktorá sa poriadne rozpísala. „Milá Petra, dovoľ mi zareagovať na Tvoj status. Má viacero rovín a mňa udivuje, ako dokáže Tvoj hnev za to, že nie všetky vety v mojom komentári adorujú Tvoj model, vyliať von hanenie dlhoročnej poctivej práce. Ale dobre. Skúsim Ti vysvetliť pár vecí. Tvoríš svoju značku, ktorá má svoj imidž a svojho zákazníka. A ako píšem v mojom komentári, obdivujem ťa za to, ako neúnavne propaguješ slovenský folklór. To však neznamená, že ja konkrétne budem fanúšičkou Tvojho dizajnu, ale to je úplne normálne,“ vyjadrila sa Kleinert, ktorá osobne voči Petre nič nemá a želá jej úspech, radosť, lásku a pohodu.

Na to, že by nemala byť súcou na hodnotenie šiat, má Dana tiež odpoveď. „Môj názor je úplne legitímny, zvlášť tým, že som daný odbor študovala - som absolventkou VŠVU v BA a AFAD v Helsinkách - mám profesionálne skúsenosti, rozhľad a nadhľad. Rovnako však akceptujem, ak niekto iný komentuje prácu dizajnérov a má na to iný názor,“ vyjadrila sa s pokojom Dana, na ktorej komentár však reagovala aj samotná návrhárka šiat, ktorej práca mala byť údajne hodnotením Dany Kleinert zhodená. „Mne je negatívna kritika ukradnutá, mám svoj biznis, vysnívanú prácu a život, aký som vždy chcela, vybudovala som si ho na základe tvrdej práce sama, čo mi prináša dostatok sebaistoty a spokojnosti na to, aby som chápala, že tieto komenty sú bezvýznamné,“ uzatvára Pištejová.

Petra Tóth nechala Dane Kleinert poriadne obsiahly odkaz. Zdroj: Facebook P.T.