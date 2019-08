Nechce sa mu čakať: Český spevák (45) by bral dieťa s priateľkou (16) aj hneď... Plnoletá byť nemusí!

V minulosti mal za priateľku takisto mladšiu, avšak nie až o toľko. Pätnásťročný rozdiel ešte ľudia dokázali prehliadnuť. A predsa len Nikola bola už dospelá, kým Lucia je stále dieťa. Medzi ňou a Bohušom je tridsaťročný odstup. Spevák by jej pokojne mohol byť otcom, no on sa bráni, že sú spolu šťastní. „My sa máme radi. Nás reči ostatných veľmi nezaujímajú. My sa na životy druhých tiež nepozeráme, vzťah nám funguje a je nám spolu skvele. Naša láska by mohla pripomínať tú, ktorá bola vo filme Starci na chmele,“ vyjadril sa Matuš pre web extra.cz.

Český spevák (45) zachraňuje situáciu: Jeho 16-ročná frajerka má potvrdenie, že je panna... Ale chce dieťa!

Dvojica sa má mať rada až natoľko, že muzikálová hviezda už uvažuje aj nad svadbou. Na tú však musí počkať, kým bude Lucie plnoletá. Padli aj slová o spoločnom potomkovi. K tomu sa spočiatku spevák staval zodpovedne a tvrdil, že až bude jeho mladá frajerka plnoletá a vezmú sa. „Bude mať budúci rok sedemnásť rokov, až bude plnoletá, tak si ju možno vezmem. A ja si ju chcem zobrať, je úžasná. Teraz má na dieťa dosť času, ale keď vás niekto miluje, chce s vami všetko. Tak v devätnástich by to aj bolo možné,“ tvrdil ešte nedávno portálu expres.cz, no už akosi otáča.

Bohuš Matuš plánuje, že si svoju Lucinku vezme a budú mať aj dieťa. Ona sama je však ešte dieťaťom. Zdroj: Facebook B.M.

O Lucii hovorí ako o svojej vyvolenej žene a myslí to zrejme smrteľne vážne. Slová o dieťati totiž prehodnotil a hoci podľa jeho vlastných slov chcel počkať aspoň do devätnástich, aktuálne by to vraj nebol problém ani najbližší rok. „Mojej maminke som sa narodil, keď mala sedemnásť rokov, takže si to viem predstaviť a nebránim sa tomu,“ vyjadril sa Bohuš, ktorý je presvedčený o tom, že si to vie predstaviť aj jeho milovaná Lucinka. Nuž, či skutočne táto láska vydrží a skončí to celé svadbou a dieťaťom, je nateraz otázne.