Slávny český spevák (46) šokuje: S neplnoletou blondínkou (17) chce dieťa... Pracujeme na tom!

Vzťahu Bohuša Matuša a jeho o 29 rokov mladšej fanúšičky Lucinky nikto neveril. Dvojica však minulý rok spečatila svoj vzťah zásnubami a tento rok v júni sa dokonca mala brať. Svadbu však neprekazil koronavírus, ako v tomto období býva zvykom, ale rozmyslel si ju sám spevák.

„Práve ohováranie je dôvod, prečo sa vezmeme, až keď bude mať Lucka 18 rokov. To bude plnoletá a budeme mať obaja pokoj. Ja si myslím, že nám ľudia proste len závidia, že nám to klape," zhodnotil spevák a herec.

No zdá sa, že to dvojica myslí skutočne vážne. Okrem svadby je totiž na dennom pretrase aj spoločné dieťa. Túži po tom nielen 17-ročná Lucia, ale aj Bohuš by si prial byť otcom v čo najskoršom čase. Dokonca vraj na potomkovi začali aj pracovať.

"Nechcem o Lucinke veľmi hovoriť. Počítam s ňou, sme spolu, chceme byť spolu a či z toho bude bábätko, tak budeme len radi.... Lucinka veľmi chce bábätko, tak ja sa snažím, aby som potom nevychovával skôr vnúčata. Pracujeme na tom," povedal pre časopis Rytmus života.