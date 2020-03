Bohuš Matuš (46) zaprel svoju Lucinku (16): Svadba určite nie... Čaká na novú obdivovateľku!

Vzťah hviezdy českých muzikálov a jeho oddanej obdivovateľky Lucinky rozdelil ľudí na dva tábory. U jedných vyvolal vlnu nevôle a znechutenia, druhí im zase fandili a tvrdili, že pravá láska vekové hranice nepozná. Do veci sa zaplietli aj Lucinkini rodičia, ktorí svojej dcére zakázali so spevákom akýkoľvek styk.

Český spevák (46) opäť pritvrdzuje: Zásnuby so 16-ročnou?!

Všetko poprel

Dvojica si však urobila po svojom. Na sociálnych sieťach sa chválili spoločnými fotografiami, užívali si spoločné dovolenky a v posledných mesiacoch sa nielen skloňovala svadba, ale spevák dokonca potvrdil, že sa nebráni ani spoločnému potomkovi. No zdá sa, že v celej záležitosti došlo k zásadnému zvratu.

Bohuš Matuš a Lucinka ešte donedávna zaplavovali sociálne siete spoločnými fotografiami. Zdroj: Facebook L.P.

Speváka nedávno vyspovedal český Blesk a reč prišla aj na Lucinku. Tá totiž po Bohušovom boku netradične chýbala. „Lucinka je doma u rodičov a ja už v podstate s Lucinkou radšej nikde chodiť nebudem,” odpovedal rázne. „Ja som jej chcel spraviť radosť, tak som ju vždy vzal, pretože sa rada pozerá, ako a kde spievame, ale už bez Lucinky. Keby som sem mal ťahať všetky fanúšičky, ktorým sa páčim, no tak to by som mal možno vypredané,” snažil sa vykľučkovať z otázky Matuš, ktorý najnovšie tvrdí, že ide len o priateľstvo. „Samozrejme, že sa niekedy vídame, bývame kúsok od seba, ale len tak nejako do pohody.”

Bohuš Matuš a Lucinka majú očividne veľmi dobré susedské vzťahy. Zdroj: Facebook B.M.

Vyvrátil tak všetky svoje predchádzajúce tvrdenia. „Ja som ani nikdy nikomu nehovoril, že spolu niečo takto máme, my sme skôr takí kamaráti. Lucinku mám rád, ale odtiaľ potiaľ, samozrejme,” vyjadril sa spevák s tým, že jeho slová boli často zle pochopené. O dieťati či svadbe s mladou stredoškoláčkou údajne nikdy neuvažoval. „Ja by som si prial aj bábätko, ale ja som nikdy nehovoril, že s ňou. Oni to vždy zamotajú. Svadba určite nie.”

Bohuš Matuš tvrdí, že s Luciou sú iba kamaráti. Zdroj: Facebook L.P.

Či s Lucinkou skutočne nikdy netvorili pár, alebo sa spevák iba snaží ich vzťah zrazu ochrániť, to zostáva zahalené pod rúškom tajomstva. Spevák však jedným dychom dodal, že na tú pravú stále čaká a netají sa tým, že by mohla byť práve z radov jeho obdivovateliek. Uvidíme, čo na to povie Lucia.