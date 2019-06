Český spevák (45) zachraňuje situáciu: Jeho 16-ročná frajerka má potvrdenie, že je panna... Ale chce dieťa!

Bohuš Matuš je známym českým muzikálovým spevákom.

Zdroj: Facebook B.M.

PRAHA - Len pred pár dňami sa známy český spevák Bohuš Matuš (45) vyjadril, že so svojou len 16-ročnou priateľkou Luciou má vzťah so všetkým, čo k tomu patrí. Niet pochýb, že z mnohých strán sa na muzikálového herca zvalila lavína kritiky. Preto teraz zachraňuje situáciu. Na to, že jeho mladá frajerka je ešte stále panna, má údajne potvrdenie... No tínedžerka by vraj už najradšej mala dieťa!