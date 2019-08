Český spevák (45) šokuje: Po vzťahu s neplnoletou pritvrdil... Chce svadbu aj dieťa!

Už to bude takmer rok, čo sa po boku českého muzikálového herca a speváka Bohuša Matuša objavuje násťročné dievča. S Lucinkou, ako ju oslovuje, boli vraj spočiatku len dobrí kamaráti a akýkoľvek sexuálny vzťah vyvracal. Veď je to predsa dieťa. No neskôr prišlo aj na slová o tom, ako im je spolu dobre. Keď dievča dosiahlo vek 16 rokov, známy Čech sa vyjadril, že už sú spolu „se vším všudy“.

Bohuš Matuš si s Lucinkou užíval dovolenku v Taliansku. Zdroj: Facebook B.M.

Dovtedy spolu vraj nespávali a dokonca si mal spevák zabezpečiť aj potvrdenie o tom, že Lucia je stále panna. Ich spoločné chvíle malo sprevádzať len „mazlení“ a hladenie po vlasoch. „Musel som priznať, že spolu spíme, pretože som si uvedomil, že to tvrdenie o panenskom teste bolo trápne. Ale ten papier skutočne kedysi existoval. Bola s maminkou na klasickej gynekologickej prehliadke, len je to už stará záležitosť,“ vyjadril sa Matuš pre web extra.cz.

Odfarbená šestnástka a zrelý štyridsiatnik sa tak zrejme oddávajú posteľovým hrátkam jedna radosť. A dokonca uvažujú už aj o svadbe. Na tú si však budú musieť ešte počkať. „Bude mať budúci rok sedemnásť rokov, až bude plnoletá, tak si ju možno vezmem. A ja si ju chcem zobrať, je úžasná. Teraz má na dieťa dosť času, ale keď vás niekto miluje, chce s vami všetko. Tak v devätnástich by to aj bolo možné,“ povedal portálu expres.cz.

Hoci Bohuš Matuš tvrdí, že na dieťa má jeho Lucinka ešte čas, i keď raz ho s ňou chce, ona má na to iný názor. A tým sa aj líši od jeho predchádzajúcich partneriek, ktoré od neho boli síce mladšie, no staršie od Lucky, ale dieťa mu nechceli porodiť. „Chce odo mňa dieťa. Vedel by som si to s ňou predstaviť,“ netajil sa túžbou po potomkovi spevák. Je teda zrejme len otázkou času, kedy u Bohuša a Lucie zazvonia svadobné zvony a pribudne tretí člen.

Tridsaťročný rozdiel im neprekáža. Dokonca plánujú svadbu a dieťa. Zdroj: Facebook B.M.