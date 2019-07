V Belohorcovej dome v Miami vypukol požiar: Zničené autá... Škoda za státisíce eur!

Včera večer vypukol v Miami požiar v garáži budovy Continuum na South Beach. Hoci Zuzana Belohorcová je aktuálne na dovolenke na Slovensku, jej manžel Vlasta Hájek sa nachádzal priamo v epicentre. Obyvateľov museli evaukovať. Čech dokonca poslal prostredníctvom Instagramu svojej láske odkaz, čo sa na mieste deje. „Takto horia všetky garáže a nevieme, kde máme autá. Ty vole, snáď to nezhorelo. To je v p.či! Zlati, takto tu horia autá. Toto nie je sranda. Idem radšej, aby to nebuchlo,“ prihováral sa Hájek cez instastories.

Neskôr už čakal aj s ostatnými pred budovou a zabával sa na tom, ako to Američania celé prežívajú.ohlásil sa Vlasta. Požiar, ktorý vypukol v garáži, zapríčinil údajne automobil Tesla.vyjadril sa Vlasta Hájek pre český portál Expres.

Škoda zhorených áut sa vyštverala na vyše 780 000 eur. Zdroj: Instagram V.H.

Vlasta napokon pridal na Instagram aj fotografiu zhorených áut – Ferrari 458 Italia a Ferrari 458 Spider, pričom škoda sa vyštverala na vyše 780 000 eur. V garáži mali autá aj Zuzana s manželom, no tie ich, našťastie, ostali bez poškodenia.