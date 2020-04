Belohorcovej trápenie na Miami: KORONAVÍRUS jej ochromil podnikanie... Prišli o luxusný byt v mrakodrape!

Zuzana Belohorcová o aktuálnej situácii v Miami prehovorila pre český Blesk. „Opustili sme apartmán na 22. poschodí, kde sme žili, pretože sa v dome objavili už 3 nákazy koronavírusom a predčasne ukončili zmluvu. Presťahovali sme sa do našej rezidencie, ktorú sme doposiaľ prenajímali. Máme tu záhradu, bazén, voľnosť, to v mrakodrape už nebolo, všetko sa uzavrelo a navyše sme mali veľký strach o mojich rodičov, ktorí sú stále ešte tu s nami a čakajú na repatriačný let domov,“ povedala Belohorcová.

Aktuálna situácia okolo koronavírusu ochromila aj ich podnikanie, ktoré mali v USA dobre rozbehnuté. Na Miami totiž prenajímajú rezidenciu s bytmi a tú mali už na celú sezónu vybookovanú. Teraz to však z pochopiteľných dôvodov všetci klienti zrušili, to znamená, že majú nulové príjmy. „Našťastie sme mali dosť našetrené, takže sme všetko vybrali a určite nám bieda nehrozí. Američania nemajú žiadne zásoby a peniaze, takže to bude ešte veľmi ťažké,“ opísala situáciu Zuzana.

„Teraz je pre nás najdôležitejšie, aby sa rodičia v poriadku dostali domov. My sa rozhodne tento rok do Česka nepozrieme, budeme tu a bojovať, ale verím, že sa všetko opäť v dobré obráti,“ povedala exmoderátorka.

Ako prezradila, po tom, čo sa v USA začal šíriť vírus, rovnako ako u nás, aj u nich sa stali rúška, dezinfekcia a toaletný papier nedostatkovým tovarom. „Potravín je dosť, akurát je polovica obchodov zavretá. Školy, bary, reštaurácie, pláže a vôbec spoločenský život skončil. Navyše je nové nariadenie, že od 22. do 5. rána nesmieme vyjsť von,“ dodala Slovenka, ktorá je vraj na opatrenia, ktoré sa zavádzajú u nás a v susedných Čechách hrdá. „Všetkým prajem veľa zdravia.“