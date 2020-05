Belohorcová prehovorila o manželovi: Hral sa na veľkého frajera, potom.... Dokopy sa dali vďaka tlačenke a cikaniu!

Blonďatú Zuzanu Belohorcovú si ľudia dodnes spájajú s moderovaním relácie Peříčko, hoci sa tomu už roky nevenuje. Dnes so svojím manželom žije a podniká v Amerike, kde vychovávajú aj svoje deti. Svadbu mali dosť narýchlo a všetkých tým prekvapili. Vtedy už mali spolu dcérku Salmu, a tak to považovali za normálny krok. Skutočným dôvodom rýchleho sobáša bolo, že chceli požiadať o pracovné víza. Na ambasáde Vlastovi povedali, že by bolo jednoduchšie, keby bola Zuzana už jeho manželkou.

A tak zbúchali narýchlo svadbu. Začiatok ich vzťahu však taký rýchly nebol. Spočiatku totiž Vlasta Zuzanu vôbec neohúril a svojimi rečami ju skôr odradil. Poznali sa už z televízie Nova, kde predtým Belohorcová pracovala a on zastrešoval komparz do programov.

Ako však sama priznala, ona si ho z televízie veľmi nepamätá. Neskôr sa stretli na jednej akcii, ktorú moderovala. „Vlasta prišiel za mnou, že by bol rád, keby som bola tvárou jeho značky, ktorú práve robil na českom a slovenskom trhu. Tak sme si povedali, že si dáme večeru. To boli také tie kecy, že som obyčajný chalan, mám ferrari, mám obchod s oblečením, dve kaviarne a ja si hovorím: „Ježiš Mária, tak toto fakt nepotrebujem počúvať.“ Tak sme si posedeli, pokecali, ale nejako ma neohúril,“ zaspomínala si v relácii #tbt Zuzana.

Zuzana Belohorcová porozprávala Matúšovi Krnčokovi, ako sa dali so svojím manželom dokopy. Zdroj: TV MARKÍZA

V minulosti bola blondínka aj súčasťou projektu Celebrity camp. Vtedy strávila dva mesiace na Filipínach a doniesla si odtiaľ domov infekciu ako takmer všetci. „Absolvovala som aj menší zákrok, písali o tom v novinách, takže vtedy pre mňa vlastne neznámy kamarát Vlasta mi volal, či som okej a čo je so mnou. To bolo vlastne pol roka po tom, čo sme sa videli prvýkrát a tak sa ma pýtal, či by som nešla na večeru,“ povedala a ako prezradila Matúšovi Krnčokovi, súhlasila. No ešte ani vtedy sa ich láska nezačala. Na tej večeri však zistila, že je to normálny, obyčajný a príjemný chalanisko, ktorý sa na nič nehrá. „Vtedy ten prvýkrát chcel na mňa zrejme zapôsobiť, ale to na mňa vôbec neplatilo,“ vyhlásila.

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek si povedali áno v roku 2012 poriadne na rýchlo. Zdroj: Instagram Z.B.

Vďaka tomuto pozvaniu sa zmenil jej pohľad na Vlastu a pár týždňov po večeri prišlo pozvanie, ktoré doslova zmenilo jej život. „Pozval ma do vínneho sklípka na južnú Moravu, kde som teda prišla, bol tam so svojimi kamarátmi. On mi teda hovorí: Priprav tlačenku a ja som mu ju teda pripravila, ako ju mám ja rada – veľa octu, veľa cibule... A tí známi sa nás všetci pýtali, jak ste vy dvaja dlho spolu. A my hovoríme „Ja s Vlastom?“ „Ja so Zuzanou? Nee! Sme kamaráti,“ bránili sa obaja, no počas toho, ako jedli spoločne tlačenku, preskočila iskra.

Rodáčka zo Žiliny si totiž uvedomila, že Hájek je parťák a super chlap. A kedy prišlo k momentu začiatku ich lásky? „Potom som tak nejako išla cikať do vinice a odvtedy sme spolu. Ma odprevadil, nejako tam padla prvá pusa a odvtedy sme spolu,“ hovorí so smiechom dvojnásobná mama. Nuž, niekedy aj obyčajná tlačenka a cikanie môžu dopadnúť veľmi romanticky.