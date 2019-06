Vacvalová sa s tým nebabre: Na dovolenke odhodila plavky!

PRIVLAKA - Po tom, ako odbehla neuveriteľných 770 km naprieč celým Slovenskom, zaslúžila si poriadnu dávku relaxu a ničnerobenia. Lenka Vacvalová (29) zamierila aj s partnerom Jánom k slovenskému moru do Chorvátska. Slnko, pohoda, osviežujúca voda. To všetko sa podpísalo na dobrej nálade moderátorky, ktorá neváhala a odhodila aj plavky!

Moderátorke Lenke Vacvalovej učaroval beh. Dokonca natoľko, že neváhala pre dobrú vec odbehnúť 770 kilometrovú vzdialenosť z východného na západné Slovensko. Dokopy jej to trvalo šestnásť dní a vyzbierala nemalú čiastku peňazí na pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Po odbehnutí 770 km si Lenka Vacvalová išla oddýchnuť do Chorvátska. Zdroj: Instagram L.V./Jan Polacek

Niet sa čo čudovať, že po tak náročnom období zbalila kufre a odišla aj s priateľom do obľúbenej destinácie Slovákov, Chorvátska. Naplno si užívala teplé počasie, slnko, more a dokonca aj padle board či kúpeľ v bahne. Ryšavka sa na dovolenke cítila dokonca natoľko dobre, že neváhala a odhodila vrchný diel plaviek. S jej sexi postavičkou si to rozhodne môže dovoliť.

„Ja moc na tie čiernobiele fotky nie som... Mám rada svet farebný. Ale musím uznať, že ma baví, čo Ján vykúzli pri obyčajnej zastávke na neobyčajnej pláži," napísala Lenka k odvážnemu záberu hore bez. Ten však nebol jediný. Bez vrchného dielu sa premávala aj po mori na doske. „Len morské ryby sa nám smiali, ako sa hore smažíme, a rybári z lodiek vyhliadali, či už som si dala dole vrch plaviek," vyjadrila sa Vacvalová, ktorá napokon rybárom urobila radosť.

Lenka Vacvalová na dovolenke odhodila vrchný diel plaviek. Zdroj: Instagram L.V./Jan Polacek