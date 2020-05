Moderátorka Vacvalová skončila na pohotovosti: Obrovské bolesti... Spuchnutá ako veverica!

Slovenská moderátorka Lenka Vacvalová patrí k tým známym tváram, ktoré sú prostredníctvom sociálnych sietí v pravidelnom kontakte so svojimi fanúšikmi. Delí sa s nimi o novinky zo svojho pracovného života, ale chváli sa aj športovými výkonmi a zaujímavosťami zo súkromia. Cez víkend však bola ryšavka prekvapivo neaktívna. Žiaden príbeh, žiadna nová fotka.

A dnes vysvetlila, čo sa s ňou dialo. Počas posledných troch voľných dní totiž prežívala obrovské bolesti. „Najskôr to vyzeralo na prechladnutý lícny nerv... Každým dňom sa to ale dosť zhoršovalo. Až bolo jasné, že je to zub,“ podelila sa o strastiplné chvíle Vacvalová. Bolesť ju nakoniec cez víkend donútila vyhľadať pomoc. „A po prebdenej noci v bolestiach som musela na pohotovosť.“

Nakoniec sa zistilo, že moderátorka, ktorá je aktívna najmä v susedných Čechách, má zápal v zubných kanálikoch. Neduh však sympatickej Slovenke nespôsobil len nepríjemnú bolesť, ale podpísal sa na nej aj vizuálne. Opuchla jej totiž polovica tváre a sama Lenka sa prirovnala k veverici s lícom plným orieškov. Dnes sa však už cíti podstatne lepšie a celý víkend aj svoj netradičný výzor berie s humorom.

Lenka Vacvalová skončila s opuchnutou polovicou tváre. Prirovnala sa k maškrtnej veveričke. Zdroj: Instagram L.V.