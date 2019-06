Šokujúce priznanie známeho českého speváka (45): Jeho frajerka oslávila 16... Teraz sú spolu už "se vším všudy"!

Bohuš Matuš u našich západných susedov nepúta pozornosť len speváckym a hereckým talentom, ale aj slabosťou pre veľmi mladé dievčatá. Už v septembri minulého roka priznal, že tvorí pár s len 15-ročnou Luciou. No a najnovšie šokoval vyjadrením, že ich vzťah sa od platonickej lásky cez nejaké to „muchlovanie“ vyvinul k normálnemu dospeláckemu pomeru.

V čase, keď mala čerstvých 15, sa pritom dušoval, že medzi nimi nič sexuálne nie je. „Je malá, na tieto radôstky má čas,“ tvrdil. Stačil necelý rok a jeho milá zjavne na tieto veci dozrela. „Zo začiatku sme sa s Luckou naozaj len kamarátili, potom sme sa ale zblížili a teraz sme spolu so všetkým, čo k tomu patrí,“ priznal umelec, ktorý svojimi slovami bez pochýb mnohých šokoval.

Istý čas dvojica dokonca predstierala, že pár už netvoria. Dôvod? „To bolo preto, že sa jej vysmievali deti v škole a ja som nechcel, aby jej niekto ubližoval,“ vysvetlil známy český muzikálový herec, ktorý svojimi otvorenými vyjadreniami o milostnom vzťahu s o 29 rokov mladším dievčaťom budí isté rozpaky.

Podľa jeho vlastných slov to však Luciiným rodičom vôbec nevadí. „S rodičmi nikdy nebol žiadny problém. Rodičia nám v ničom nebránili. Sú strašne skvelí a majú ma radi. Maminka ma dokonca obdivuje ako speváka. Obaja navyše vedia, ako to v skutočnosti medzi nami je. Nie som typ, že by som im hneď prznil dcéru. Mám to postavené trochu inak,“ dodal Matuš.