Slovenský spevák uväznený v Španielsku: Skončil na polícii... Chladnokrvná vražda!

BRATISLAVA/BARCELONA - Začínajúci slovenský spevák prežil pred pár dňami ozajstnú nočnú moru. David Key (23) sa o desivý zážitok z klubu, kde zavraždili muža, s ktorým sa v tú noc zabával, podelil aj na sociálnej sieti, no príspevok už zmazal. Nám sa však podarilo zistiť viac!

„Ahojte moji. Neviem, ako to mám napísať a či to mám vôbec napísať. V tomto momente som mal byť už doma z Barcelony, kde sme pracovali na finálnej podobe mojej novej skladby, no nedobrovoľne tu ešte zostávam, pretože som sa stal svedkom vraždy mladého chalana v podniku, kde som sa zabával,” napísal David s tým, že momentálne ho čaká séria niekoľkých nepríjemných výsluchov na polícii a z desivého zážitku sa nedokáže spamätať. Vražda sa totiž odohrala rovno pred jeho očami.

Nám sa podarilo speváka osloviť, aby nám priblížil, čo sa v osudnú noc stalo. Príspevok už síce vymazal, no zlomeným hlasom nám opísal, čo sa dialo. So svojimi spolupracovníkmi z nahrávacieho štúdia sa v poslednú noc pred odletom išli zabaviť do diskotékového podniku Music Hall. Tam sa nočná mora s tragickými následkami odohrala tesne pred piatou hodinou ráno, keď už sa celá skupinka chystala odísť.

David Key sa stal svedkom vraždy. Muža v klube zavraždili priamo pred jeho očami. Zdroj: Facebook D.K. David Key hovorí, že sa z desivého zážitku stále nedokáže spamätať. Zdroj: Facebook D.K.

Následne však prišiel nepríjemný incident, ktorý celú situáciu odštartoval. „Pred podnikom sme ešte pofajčievali a debatovali. Zrazu chcel chalanovi z mojej partie niekto ukradnúť zo zadného vrecka mobil. Ten si to všimol a udrel ho. Zlodejovi sa to nepáčilo, vytiahol nôž a chladnokrvne ho dobodal. Bodal a bodal. Zrazu kaluž krvi, chaos, krik. Ľudia sa rozutekali preč, volali o pomoc, no mňa akoby tam niekto priklincoval. Úplne som skamenel, nevedel som ovládať svoje telo," zistili sme od Davida viac o dráme, z ktorej po chrbte behajú zimomriavky.

Potom už malo všetko rýchly spád. „Videl som, ako pribehli securiťáci, ktorí sa ho snažili oživiť. Zakrátko prišla polícia aj záchranka. Všetci, ktorí sme tam boli, sme museli ísť vypovedať, takže som nestihol lietadlo. Musel som sa ospravedlniť z akcie Slovenky v Bratislave, kde som mal spievať a zrušil som aj nahrávanie songu s raperom Gambom,“ rozhovoril sa pre Topky.sk o nepríjemnostiach, kvôli ktorým je v súčasnosti uväznený v Španielsku, aby bol k dispozícii polícii kvôli výpovediam. O tom, ako sa celá situácia ďalej vyvíja, vás budeme informovať.