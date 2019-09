Český spevák (46) opäť pritvrdzuje: Zásnuby so 16-ročnou?!

PRAHA - Láska prekoná všetky hranice! To by sa dalo povedať aj o vzťahu medzi českým populárnym spevákom Bohušom Matušom (46) a jeho priateľkou Luckou (16). Lenže speváka od jeho lásky delí nielen 30-ročný vekový rozdiel, ale aj Luckina neplnoletosť. To však, zdá sa, nie je prekážkou.

Zdá sa, že český spevák Bohuš Matuš si už kvôli svojej neplnoletej láske Lucke vytrpel všeličo. I napriek nesúhlasným reakciám verejnosti či Luckinej rodiny sa totiž netají tým, že by sa chcel s mladou blondínkou v budúcnosti usadiť, či dokonca založiť si rodinu. Reakcia okolia nenechala na seba dlho čakať. Na spevákovi niektorí z jeho fanúšikov nenechali nitku suchú a poriadne mu za jeho chúťky na mladú krásku naložili.

Bohuš Matuš a jeho iba 16-ročná priateľka Lucka. Zdroj: Facebook B.M.

Bohuša ani jeho lásku to však neodradilo. Po krátkej pauze sa spolu opäť ukazujú na verejnosti a netaja sa ani svojimi plánmi do budúcnosti. Nedávno sa spevák dokonca vyjadril, že by si s Luckou rád založil rodinu. A keďže jeho vyvolená má iba šestnásť rokov, u verejnosti sa spevák nedočkal pochopenia.

Najnovšie však verejnosť šokoval vyjadrením, že by z Lucky rád spravil pani Matušovú. Jej prst už teraz zdobí krásny prstienok, za ktorý spevák vyvalil nemalé peniaze. Investíciu ale neľutuje. V budúcnosti by chcel do svojej priateľky investovať ešte viac a vrátiť sa i po šperk, po ktorom túži každá žena.

„Chvíľu si naň ale bude musieť počkať. Určite by som si ju rád vzal, ale možno za rok, uvidíme," zveril sa pre český portál Extra.cz spevák. Jeho priateľka má pritom iba 16 rokov a ak by jej rodičia nepovolili inak, dvojica by musela čakať až do času, kedy bude nevesta plnoletá. Či z Lucky nakoniec bude mladučká nevesta, a či spevákovi nakoniec povie svoje áno, ukáže čas.