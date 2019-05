Prekvapenie v šou The Voice: Žiadosť o ruku a... bude svadba!

BRATISLAVA - Veľkolepá šou The Voice Česko Slovensko graduje a počet súťažiacich sa nekompromisne znižuje. Okrem driny, ktorú musia finalisti zvládať, však prichádzajú aj radostné okamihy. O taký sa podelila aj jedna z posledných vypadnutých.

K vytúženému vrcholu sa jej v šou prebojovať nepodarilo, no zato v súkromí žiari šťastím. Reč je o Monike Drgáňovej (22), ktorá najskôr zakotvila v tíme Kaliho a neskôr si ju 'ukradla' Jana Kirschner. Monika síce po vyraďovacom kole skončila, no doma ju čakalo príjemné prekvapenie. O ruku ju požiadal jej dlhoročný priateľ Dárius. A to je udalosť, ktorá určite prevýši akúkoľvek výhru v súťaži.

Zdroj: Instagram M.D.

Monika s priateľom sú spolu šesť rokov a skvele si rozumejú. Nečudo preto, že brunetka romantickú žiadosť s radosťou prijala. I keď sa môže zdať, že na také dôležité životné rozhodnutie sú ešte primladí, Monika sa na to poyerá z inej stránky. „Muž môjho života, mali sme veľké šťastie, že sme našli lásku tak skoro a môžeme si ju užívať dlhšie. V každom vzťahu sú samozrejme aj hádky a my sme, hmmm, takí Taliani minimálne. Ale to nevadí, pretože potom sa oveľa viac ľúbime (aspoň myslím)..."

Zdroj: Instagram M.D.

Monika dostala na spečatenie sľubu nádherný prstienok, ktorým sa hrdo pochválila aj na svojom profile na sociálnej sieti. Vyzerá to teda, že sympatická speváčka z vypadnutia v súťaži hlavu v smútku nemá a čoskoro ju budú okrem spevu zamestnávať aj príjemné povinnosti spojené s prípravou svadby.