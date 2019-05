Finále The Voice Česko Slovensko sa blíži: Kaliho účasť ohrozená!

BRATISLAVA - Už dnes večer sa rozhodne o najlepšom hlase Česka a Slovenska. Do finále sa prebojovali štyria najlepší Peter Juhás, Annamária d'Almeida, Eliška Urbanová a Jakub Moulis. V priamom prenose budú bojovať o šťavnatú výhru, a to všetko pod dozorom svojich koučov, s ktorými si strihnú aj duetá. Účasť Kaliho (36) je však ohrozená!

The Voice Česko Slovensko dnes spozná svojho víťaza. Finalisti si prešli dlhou cestou od vystúpení naslepo až po tento deň a jednému z nich sa splní sen. O výhru dnes zabojujú Peter Juhás, Annamária d'Almeida, Eliška Urbanová a Jakub Moulis, pričom diváci sa môžu tešiť na skvelé vystúpenia, a to od 21:00 hod. O 20:25 hod totiž Markíza zaradila krátky zostrih šou The Voice: Cesta do finále.

Do finále postúpili štyria najlepší - Peter Juhás, Annamária d´Almeida, Eliška Urbanová, Jakub Mouis. Zdroj: TV MARKÍZA

Každý zo súťažiacich zaspieva dve skladby, pričom jednu si odbijú ako dueto so svojím koučom. Osud Annamárie je však vo hviezdach, pretože účasť jej kouča Kaliho je ohrozená kvôli zdraviu. Nie veľmi potešujúcu správu jej oznámil počas korepetície pred finále. „Dneska budem rozprávať trošku divne, pretože mi dva dni dozadu rezali zub," povedal na začiatku skúšky Kali svojej zverenkyni.

Pre sympatickú čiernovlásku sa podarilo raperovi vybojovať francúzsku pesničku. Tá je jej blízka, keďže francúzštinu študovala a ovláda ju aj jej otec. Práve song Dernière Danse by si mal spoločne s finalistkou Kali zaspievať. „Že si to zaspievam s Kalim, je podľa mňa úplne perfektné," rozplývala sa Annamária.

Kouč ju však zrejme svojimi slovami sklamal. Je totiž otázne, či kvôli stomatologickému zákroku bude môcť stáť počas vystúpenia po jej boku a spievať. „Ja to teraz s tebou nebudem môcť skúšať, ja sa bojím, že mi prasknú štichy a je úplne otázne, že či vôbec na tej livke budem môcť to odrapovať. Ja dúfam, že áno," povedal jej Kali, ktorého účasť na pódiu je ohrozená.

Coldplay - Fix You

Petr Novák - Hvězdičko blýskavá

Greenhorns - Blues Folsomské Věznice

Vojtěch Dyk - Modlitba

D.Y.K. - Mr. Beat

IMT Smile a Kandráčovci - Hej, Sokoly!

Jana Kirschner - Pokoj v duši

Miro Žbirka - Atlantída

Indila - Dernière Danse

Piesne, ktoré odznejú počas finálového večera: