Zuzana Porubjaková rok po zásnubách: Svadba v nedohľadne a druhé dieťa...

Dvojica sa zasnúbila v máji minulého roka a odvtedy sa čoraz častejšie v ich okolí skloňuje slovo svadba. Spýtali sme sa teda sympatickej herečky, či za uplynulých pár mesiacov stihli podniknúť v tejto záležitosti nejaké kroky Odpoveď nás však zaskočila. „Desať rokov nám trvalo, kým sme sa zasnúbili, tak desať rokov bude zase trvať, kým sa zoberieme. Ja som vždy chcela byť celý život zasnúbená. Ale nie, dúfam že sa raz zoberieme," zažartovala si herečka a prezradila aj to, že momentálne všetok voľný čas venujú sťahovaniu a na myšlienky o svadbe im nezostáva čas.

V prípade svadby však nejde o žiadne špeciálne požiadavky či maniere. Zuzana je v tomto skôr skromná. „Čím som staršia, tak to vnímam ako intímnu vec tých dvoch ľudí, a pokiaľ je rodina s tým v pohode, tak som aj za takú svadbu, nech sú tam len svedkovia, a potom nech sa spraví žúr poriadny, ale neviem, či by som úplne chcela byť taká, že ja som tá nevesta a všetci okolo mňa sa na mňa pozerajú, ako poviem áno," povedala nám.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana prezradila aj to, že by sa po malej Emke nebránila ani druhému dieťaťu. Všetkému však nechávajú voľný priebeh. „To je ťažké plánovať, je to dar z hora, ale určite by som chcela viac detí," priznala herečka.

O tom, ako zvládajú výchovu malej Emky a kto sa o ňu stará, keď obaja musia práve riešiť pracovné záležitosti, porozprávala herečka vo videorozhovore vyššie.