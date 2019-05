Finále The Voice: Rozšafná Kirschner, krvavé vystúpenie a... Toto je VÍŤAZ!

Prahu ovládli v sobotu tie najlepšie hlasy Česka a Slovenska. Šou televízii Nova a Markíza sa dočkala svojho finále a spoznala víťaza. Priamy prenos bol plný rôznych emócií od dojatia až po rozvášnenie. Okrem piesní jednotlivcov si finalisti strihli aj duetá so svojimi koučmi. Boj o víťazstvo otvorila finálová dvanástka spoločnou piesňou Fix you.

Po otváracom čísle nasledovali samotné súťažné. Každý zo súťažiacich sa snažil dať zo seba to najlepšie a dokázať tak divákom, že práve on či ona si zaslúži vyhrať. I keď bol pôvodne duet Kaliho a jeho zverenkyne ohrozený kvôli zubom kouča, napokon sa na pódium predsa len postavil a odspieval. Išlo však doslova o krvavé vystúpenie. „Cítim trošku krv v ústach, ale je to v pohode," prezradil po duete Kali, ktorému len pár dní dozadu rezali zuby a mal ešte stále štichy.

Annamária si zaspievala s Kalim. Ona po francúzsky, on po slovensky. Zdroj: TV MARKÍZA

Duet si strihol aj Vojtěch Dyk s Eliškou Urbanovou, pričom predstavil svoju novú pieseň z chystaného albumu. Išlo tak o exkluzívnu premiéru a obaja si ju patrične užili. Zahanbiť sa nenechala ani Jana Kirschner s Petrom Juhásom, ktorí si spolu zaspievali jej pieseň Pokoj v duši a dojali tak celú sálu.

Svojím duetom dostali Jakub Moulis a Pepa Vojtek do varu jedinú koučku ženského pohlavia. Zvolili si pieseň s nádychom country, čo podčiarkli aj klobúky. Kirschner sa tak poriadne rozvášnila. „Dvíham sukňu, bolo to skvelé," nechala sa počuť Jana, ktorá sa počas celého vystúpenia v kresle natriasala do rytmu hudby. Nadôvažok sa do nálady pesničky dostala aj vďaka kovbojskému klobúku.

Jakub Moulis a Pepa Vojtek rozvášnili Janu Kirschner. Zdroj: TV MARKÍZA

Celý večer bol prehliadkou tých najlepších spevákov a speváčok roku 2019 v Česku a na Slovensku. Víťaz však môže byť len jeden a rovnako to bolo aj v hlase. Na štvrtom mieste skončil Peter Juhás, bronzovú priečku obsadila Eliška Urbanová, striebro sa ušlo Jakubovi Moulisovi a tým najlepším hlasom presvedčila divákov Annamária d´Almeida, ktorá prekvapila svojím preslovom. Vraj minimálne jeden človek bude teraz veľmi nešťastný, a to jej hejter Tomáš.

„Som dosť prekvapená, som veľmi vďačná všetkým tým ľuďom, čo spôsobili, že sa toto stalo," povedala víťazka pre Topky. Uvažovala vôbec Annamária nad tým, čo bude, ak by vyhrala? „Viem, že by som mala premýšľať nad takými vecami, keď sa človek prihlási do takej súťaže, lenže som vôbec nepočítala s týmto variantom, čiže vôbec neviem, čo budem robiť. Asi budem čakať, čo mi povedia, že mám robiť," smeje sa sympatická tmavovláska.

Zlatá priečka patrí Annamárii d´Almeide. Zdroj: TV MARKÍZA

Keďže so svojím koučom Kalim si perfektne rozumeli, a to nielen po hudobnej, ale aj ľudskej stránke, nie je vylúčená ani spolupráca, Všetko je však zatiaľ vo hviezdach. Okrem toho, že víťazka šou je skvelá speváčka, je aj mamina a po svojom boku má milovaného muža. Ako skĺbi kariéru s rodinou? „Ja som vždy spievala, Helenku som so sebou brala a môj muž so mnou občas chodí, takže predpokladám, že sa zase pozrieme len na nejaké iné miesta spolu, takže si myslím, že to bude ďalej takto pokračovať. Rodinne," prezradila pre topky.sk

Podľa divákov má najlepší hlas Annamária d´Almeida. Zdroj: TV MARKÍZA