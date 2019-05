Nečakaný krok Markízy: Finále The Voice presunuli… TOTO myslia vážne?

BRATISLAVA - Markizácky The Voice Česko Česko Slovensko sa medzi divákmi teší naozaj veľkej obľube. Hudobná šou pomaly, ale isto vrcholí a čakajú ju tri posledné kolá. Kým doteraz medzi večerným programom ťažko hľadala konkurenciu, minimálne počas najbližších dvoch víkendov zrejme klesne... Toto je dôvod!

Markíza sa rozhodla pre nečakaný krok a vysielací čas presunula z pôvodnej nedele na sobotný večer. To by, koniec-koncov, bolo ešte relatívne v poriadku, ak by sa nevyskytol jeden zásadný problém. Už túto sobotu sa totiž v rovnakom čase začne hokejový zápas medzi Slovenskom a Fínskom.

Šou The Voice mení vysielací čas. Z nedele sa presúva na sobotný večer. Zdroj: Instagram Z.P. ​

Rovnaký scenár nasleduje aj počas ďalšieho víkendu. V čase, keď bude Markíza vysielať The Voice, sa „naši chlapci“ budú pasovať s Veľkou Britániou. Zaujímalo nás teda, prečo sa televízia rozhodla pre zmenu času a navyše konkurovať hokeju. „Vysielací čas pre šou The Voice sa zmenil z dôvodu potreby zladenia programových plánov s televíziou Nova,“ vysvetlila nám PR manažérka Lenka Horáková. Nuž, uvidíme, či sa napokon takéto „čachrovanie“ Markíze vyplatí.