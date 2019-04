Partneri Štefková a Koči na predvádzacom móle: Dárius rieši módu viac ako ja!

Krásnu modelku Soňu Štefkovú sme aj s priateľom Dáriusom Kočim stretli na Bratislavských módnych dňoch. Niet divu, keď obaja boli súčasťou módnej prehliadky a postavili sa na mólo, i keď, každý osve a pre iného návrhára. Pre usmievavú brunetku je modeling náplňou práce, víťaz šou Tvoja tvár znie povedome sa však do úlohy modela nestavia až tak často, no podľa slov jeho partnerky mu to ide skvele.

Hoci Sonička vo svojej práci prestrieda množstvo outfitov, v súkromí jej nerobí problém obliecť si ani tepláky.nabonzovala Dáriusa.

Rodáčka z Myjavy má svoju prácu rada aj preto, že si vďaka nej môže vyskúšať rozličné outfity od výmyslu svetu. Aj to je dôvod, prečo nemá problém v súkromí chodiť len v osvedčenej klasike - tričko, džínsy, tenisky.

Keď sa už Dárius objavil na móle ako Soňa, nedalo nám neopýtať sa, či nemá obavu, že jej v budúcnosti kecal do roboty, prípadne, či to nebude naopak. „Nie nebojím sa, myslím, že mu to ide fantasticky. Práveže je to veľmi milé. Už sme teda mali aj niekoľko spoločných fotení. Ono je to v podstate ako keby s vami partner robil vašu prácu. Práveže pre mňa je to príjemné, ja sa z toho vždy teším, lebo ho mám pri sebe a o to radšej to robím potom,“ povedala nám Soňa. Viac sa dozviete v našom videorozhovore.