FOTO Nový vzťah v slovenskom šoubiznise: Modelka je v tom až po uši… Herca vymenila za právnika!

BRATISLAVA - Krásna tmavovláska Soňa Štefková (32) je úspešnou slovenskou modelkou. Pred dvomi rokmi sa však jej meno v médiách oveľa viac spomínalo v súvislosti so vzťahom s hercom Dáriusom Kočim (28). V lete roku 2019 však dvojica oznámila rozchod. A známa kráska má za svojho ex už náhradu. Žiari šťastím po boku fešného právnika!

Známa slovenská modelka Soňa Štefková žiari šťastím ako nikdy predtým. Po rozchode s muzikálovým hercom Dáriusom Kočim, s ktorým jej vzťah stroskotal v lete 2019, má po svojom boku opäť muža, ktorého miluje. A o tom, že nejde len o flirt, ale o vzťah, ktorým si je kráska istá, svedčí aj fakt, že ho už predstavila aj verejnosti.

Tmavovláska trávi posledné dni na slnečných Maldivách, kde si užíva relax po boku svojho nového partnera. S fanúšikmi sa o romantické chvíle, ktoré tam dvojica prežíva, delí na sociálnej sieti Instagram. Najprv prezradila, že tam je so svojím novým priateľom, ktorý je právnik.

„Môj frajer právnik (rozvážne): Soni, musíme si nastaviť aspoň základné pravidlá... Ja (rezolútne): NIE. On: Ale veď ani nevieš... Ja: Nie. On: Nejaké pravidlá predsa... Ja: Nie, On: Ach,“ podelila sa o vtipný moment pred zachytením jednej z dovolenkových fotiek Soňa. O túto fotku sa potom podelila aj so svojimi sledovateľmi.

V popise tejto fotky Soňa Štefková prezradila, že má priateľa. Zdroj: Instagram S.Š.

Tí teda vedeli, že má priateľa, no niekoľko dní netušili, ako jej nová láska vyzerá. Nakoniec sa ale kráska pochválila aj fotkou so svojou polovičkou. Intímny záber zachytáva dvojicu pri horúcom bozku. A hoci Soničkinho nového muža nie je poriadne vidieť, je jasné, že ide o tmavovlasého vysokého fešáka.

Modelku sme v tejto súvislosti aj oslovili, nech nám čo-to prezradí, no aktuálne si zrejme plnými dúškami užíva exotickú dovolenku - na naše otázky doposiaľ neodpovedala. Dvojici teda prajeme veľa lásky!

Soňa Štefková je šťastná po boku sympatického právnika. Zdroj: Instagram S.Š.

