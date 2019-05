Priznanie slovenského herca: Z frajerky mal stres!

Dárius Koči a Sonička Štefková

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - V novembri minulého roka sa na verejnosť dostala informácia, že slovenský šoubiznis sa rozrástol o ďalší krásny pár. Dárius Koči (26), víťaz poslednej série Tvoja tvár znie povedome, sa dal dokopy so sexi modelkou Soňou Štefkovou. A hoci im neprajníci predpovedali rýchly rozchod, dvojici to stále klape a iskrí to medzi nimi aj po niekoľkých mesiacoch tak neprehliadnuteľne, akoby boli stále čerstvo zamilovaní.