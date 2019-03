Tenkrát poprvé pre zaľúbencov Soňu Štefkovú a Dáriusa Kočiho: TOTO spolu doteraz nerobili!

BRATISLAVA - Hoci sú Soňa Štefková a Dárius Koči spolu iba zopár mesiacov, jednoznačne tvoria jeden z najkrajších párov slovenského šoubiznisu, ktorému to už na prvý pohľad perfektne klape. Ich vzájomná chémia sa najnovšie prejavila aj počas spoločného tréningu vo fitnes centre. Dvojica sa totiž rozhodla spoločne "praštiť" do ďalšej výzvy - dostať sa do letnej formy.

Hoci spolu Dárius a Soňa trávia väčšinu voľného času, spoločný tréning spolu ešte neabsolvovali. „Toto je po prvýkrát. Ja sa ho snažím prinútiť už dlho, ale až toto na neho zabralo,“ prezradila nám usmievavá modelka, ktorá sa cvičeniu nevenuje len kvôli pracovným povinnostiam, ale najmä kvôli svojmu zdraviu a dobrému pocitu.

„Ja som do fitka chodil. Stretli sme sa s chalanmi z divadla a išli sme cvičiť. Potom to obdobie prešlo, ale teraz sa to vracia, takže verím, že mi to vydrží,“ prezradil nám Dárius, ktorému sa už podarilo zhodiť úctyhodný počet kilogramov.

Asi najväčší úbytok na váhe zaznamenal počas obdobia, keď hviezdil na markizáckych obrazovkách.povedal nám sympatický herec s tým, že na svojej postave plánuje aj naďalej makať. Najnovšie aj po boku svojej krásnej polovičky.

Tá, mimochodom, nabrala na váhe aj vďaka nemu. „Mám takéto obdobie, kedy som fit a zdravá a potom sa dokážem dostať do obdobia, kedy som absolútne lenivá a vychutnávam si jedlo. Pri ňom, samozrejme, keď sa človek zaľúbil, to bolo o tom, že sme spolu papali, tešili sa zo seba. Ja som zrazu prestala cvičiť, prestala sa hýbať,“ opísala nám Soňa stagnovanie počas spoločných začiatkov, keď si užívala najmä čerstvú zamilovanosť.

Soni a Dáriusovi to neklape len v súkromí -ich chémia sa prejavuje dokonca aj pri cvičení. Zdroj: Topky.sk

Tréner Vladan Fejlek dal dvojici poriadne zabrať. Zdroj: Topky.sk

„Celkom dlho som sa v tom tak rochnila, že nebudem to riešiť, potom prišli Vianoce a sviatky… A to už keď mi moja mama povedala, že ej… Tak ja som sa v januári odvážila odvážiť. Bolo to najviac, ako som kedy v živote mala. Vtedy som si povedala a dosť,“ smeje sa modelka, ktorá opäť začala makať vo fitku. Tentokrát však aj v spoločnosti svojho Dáriusa.

To, ako sa im spoločne zadarí, budeme, samozrejme, sledovať aj naďalej. Viac pikošiek sa dozviete v spoločnom videorozhovore vyššie. A ak plánujete na letnej forme pracovať aj vy, nezabudnite si pozrieť rozhovor s trénerom Vladanom Fejlekom!