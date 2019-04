Módne (s)hity z OTO: Mórová ako filmová hviezda, mátožná Hrycová a... Toto je Sklovskej nasledovníčka?!

Dominika Mirgová, speváčka

Veľmi pekná a od Dominiky prekvapivá voľba. Je to dobrý pomer vyváženosti v jednoduchosti a predsa v neprehliadnuteľnej podobe. Tú rozhodne tvorí efektná korálková aplikácia na šatách v klasickej rovnej línii. Dekorovaný horný lem a hlboký výstrih na chrbte sú „veľkovečerným“ šperkom. Jednoduché perlové náušnice a klasické čierne lodičky sú dokonalým garde k takýmto šatám. Toto bola naozaj trefa do čierneho!

Zdroj: Jan Zemiar

Diana Mórová, herečka

Diana vyzerala ako filmová hviezda. Štýl zlatej éry československého strieborného plátna jej mimoriadne pristane. Túto atmosféru navodila predovšetkým účesom a vizážou. Šaty sú jednoduché, zbytočne neukecané a viac naozaj ani netreba. Stačí dobre vyzerať.

Zdroj: Jan Zemiar

Lujza Garajová Schrameková, herečka

Lujza pekne odpromovala „recyklovanú“ sukňu od Lenky Sršňovej, ktorú mala na ostatnom odovzdávaní cien OTO, kde si v nej sošku aj prevzala. Páči sa mi tento odkaz, že netreba míňať na každú príležitosť, ale vedieť vynaliezavo kombinovať a vyzerať štýlovo viackrát s použitím rovnakých kúskov. V tomto prípade to beriem viac ako osvetu, predsa len recyklovať áno, ale zas nie každý rok na tú istú akciu... Sukňa dostala update, posunula sa vyššie a pribudol top v rovnakej látke. Výrazné farby Lujze pristanú a je v nich sebavedomá. Viac mienkotvorných žien by malo prezentovať takýto postoj (robí to aj Adela Vinczeová alebo budúca prezidentka Zuzana Čaputová).

Zdroj: Jan Zemiar

Soňa Štefková, modelka

Soňa vyzerala, akoby si odskočila z Labutieho jazera... Veď OTO sa odovzdával v sále Opery a baletu SND, tak inšpirácia nemusela byť ďaleko. Tú ale asi riešila autorka šiat Jana Pištejová. O pozornosť Soňa isto nemala núdzu, transparentnosť šiat ju zaradila medzi odvážnejšie dámy večera. Keďže sa bavíme o top akcii šoubiznisu, tak aj tento model je adekvátnym. Nositeľka ho primerane dotvorila nenápadnými lodičkami a elegantnou vizážou. Bez šperkov je podčiarknutá aj krehkosť, ktorú navodzuje vzor na látke šiat.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Vačková s dcérou Maruškou, herečka

Zuzana zvolila inú cestu „témy“ šiat. Stavila na ženské a pôvabné šaty s kvetinovým motívom. Nepôsobí to zväzujúco a nástojčivo ako niektoré „klasické“ róby, ale nič to neberie na šarme a pozitívnom dojme. Malý, ale vizuálne dôležitý detail v podobe opaska dotvára proporcie a siluetu. Farebne vhodnou je aj listová kabelka. Všetkému však dominuje skvelá uvoľnená vizáž a energia, ktorá zo Zuzany ide. Možno je inšpirovaná dcérou Maruškou, ktorá ladí s maminou.

Zdroj: Jan Zemiar

Alena Heribanová s dcérou Barbarou Babsy Jagušák, moderátorka

Babsy je známa svojím nie mainstreamovým vkusom, ktorý predviedla aj v tento večer. Nechala vyniknúť veľkú riasenú sukňu a obsah svojej kabelky. Ostatné poňala minimalisticky s dušou umelkyne. Alena v šatách od Fera Mikloška bola stelesnením elegantnej noblesy. Bolo to prirodzené a nadčasové. Jediný detail, ktorý by som korigoval, je brošňa - dal by som ju kúsok doľava, aby zbytočne nepodporovala opticky široké ramená. Ako celok je to krásny príklad klasickej elegancie.

Zdroj: Jan Zemiar

Kveta Horváthová, moderátorka

Kvetka zvolila menej pravdepodobnú farbu a zadarilo sa jej odlíšiť sa. Táto výraznosť jej pristane a je podporená aj kontrastom s čiernou. Vláčne šaty z ľahkého materiálu umocnené riasením vyzerajú veľmi žensky. Trochu rafinovanosti pridáva viazanie v dekolte. Páči sa mi kabelka tón v tóne, ako i tmavšie líčenie, ktoré korešponduje s celkovým výrazom outfitu.

Zdroj: Jan Zemiar

Wanda Hrycová, producentka

Vďačný „mátožný“ strih pre ženy, keď nechcú príliš riešiť... Silná korálovo červená farba je hodná príležitosti. Nie veľmi mi štýlovo sedí kabelka. Vhodnejšia by bola listová alebo menší clutch a samozrejme bez ťažkých reťazových remienkov. Naopak, pekne akcentuje „statement“ rám okuliarov, ktorý už k Wande neodmysliteľne patrí.

Zdroj: Jan Zemiar

Katarína Jesenská, moderátorka

Aktuálne obľúbený strih šiat zvolila aj Katka. Sexi rozparok pekne dopĺňajú lodičky. Kabelka je šperkom spolu s náušnicami. Účes podčiarkuje príležitosť a dáva županovým šatám spoločenský status. Ako celok je to veľmi vyrovnané a vkusné.

Zdroj: Jan Zemiar

Rebecca Justh, návrhárka

Nasledovníčka Sisy? Zaujímavý materiál, ale akosi s nevyužitým potenciálom. Čudesnosť na krku sa síce pokúša urobiť hogo-fogo, ale nefunguje to. Rozhodne by som vymenil topánky za klasické špicaté lodičky alebo ideálnejšie subtílne sandále. Čo by dosť pomohlo, je aj sofistikovanejší alebo aspoň premyslenejší účes.