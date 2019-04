Topmodelku Kocianovú na OTOvi poriadne zaskočili: Toto v pláne nebolo!

Michaela sa začiatkom roka objavila na prestížnom Plese v opere, no povinnosti ju neskôr opäť zaviedli za naše hranice. Uplynulý víkend však zavítala na udeľovanie televíznych cien OTO 2019 v spoločnosti svojho dobrého priateľa a ostrieľaného moderátora Braňa 'Bruna' Cibereja. Navyše, na galavečere ju čakala aj jedna príjemná povinnosť, o ktorej modelka nevedela takmer do poslednej chvíle.

Zdroj: Jan Zemiar

Len pár hodín pred prenosom sa totiž stretla s kapelou IMT SMILE a členovia ňu vybalili netradičnú prosbu - v prípade výhry prebrať ich sošku. No a keďže IMT SMILE anketu skutočne vyhrali, kráska sa napokon ocitla na pódiu a prítomným hosťom predviedla svoje dlhočizné nohy v šatách síce úsporných na dĺžku, no zato zvučnej značky, na ktorú nedajú dopustiť ani v americkom Hollywoode. Michaela tak opäť ukázala, že vo svete trendov je ako doma.

A niet sa čomu čudovať. Rodáčka z Trenčína sa vo svete modelingu pohybuje už dlhé roky a za sebou má spolupráce s najprestížnejšími značkami, akými sú napríklad Karl Lagerfeld, Dior, Versace, Chanel, Victoria’s Secret. Skrátka čokoľvek, na čo si spomeniete.

Michaela pritom ako dieťa o kariére modelky nesnívala. Objavil ju až scout agentúry Elite Model Managemet a Michaela sa zúčastnila prestížnej súťaže Elite Model Look, kde skončila ako druhá. Súťaž jej otvorila dvere do sveta a kráska dnes právom patrí k nakrajším ženám vo svete modelingu.

Zdroj: Elite model look

Dnes je Miša nielen úspešná modelka, ale taktiež aj ambasádorka agentúry Elite. A keďže už o pár dní na Slovensku a v Čechách štartujú nové castingy do súťaže Schwarzkopf Elite Model Look, blondínka znovu zakotví na Slovensku, aby zasadla do porotcovskej stoličky a spolu s ostatnými zástupcami agentúry vybrala nové tváre, ktorým sa, rovnako ako kedysi jej, splní sen o veľkom svete modelingu.

Zdroj: Elite Model Management