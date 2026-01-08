Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

Gabriela Dzuríková bola z natáčania v Piešťanoch nadšená: O toto som prichádzala celý život!

Gabriela Dzuríková Zobraziť galériu (13)
Gabriela Dzuríková (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Je to na spadnutie! Do kín mieri nová komédia Šviháci, ktorá sľubuje nielen skvelú zábavu, ale aj vynikajúce obsadenie. A jednou z hviezd filmu je aj herečka Gabika Dzuríková!

Šviháci prichádzajú od tímu, ktorý má na konte aj úspešnú romantickú komédiu Nikdy nehovor nikdy. Režisér Braňo Mišík tentoraz roztočil príbeh trojice kamarátov a muzikantov – Filipa (Daniel Fischer), Dana (Martin Pechlát) a Ondřeja (Tomáš Jeřábek), ktorí chodia rok čo rok "pracovne" hrať do piešťanských kúpeľov. Lenže tento rok sa im pobyt obráti naruby: z pánskej jazdy sa stanú otcovia na plný úväzok, keď im do života vstúpi sedemročný Leo (Emanuel Bugala). A akú rolu stvárňuje obľúbená herečka? „Hrám riaditeľku hotela… každý rok privíta týchto švihákov… vždy sa stane niečo nečakané a ona to musí dať do poriadku.“

A hoci by sa mohlo zdať, že v kúpeľnom meste je varená-pečená, opak je pravdou a Dzuríková si až vďaka nakrúcaniu Švihákov Piešťany užila dosýta. „Ja som tu prvý krát a odvtedy odštartovala éra mojich piešťanských návštev a najmä týchto kúpeľov. My sem chodievame hrávať už roky rokúce, ale vždy to bolo – prídem, zahrám, odídem...A nikdy som si neužila atmosféru tohto mestečka. Našťastie som mala dosť času, aby som sa prešla cez most, išla do mesta, popapala dobrotky, ktoré toto mesto ponúka, ja som si to tu krásne užila,“ nešetrí superlatívmi herečka, ktorá plánuje využiť aj to, čo ponúkajú kúpele. A hoci bahno ešte neskúsila, sauny a termálne vody sú pre ňu to pravé orechové.

Chválou však nešetrila ani na legendárny hotel Thermia Palace. Svedčia o tom aj jej slová. „Tu všetko tak funguje, že to je niečo neuveriteľné. Všetci členovia štábu potvrdili, že sa tu k nám tak chovali a tak je to tu zariadené, že bodaj by to tak fungovalo všade.“ Dzuríková si však užívala aj samotné nakrúcanie a v rozhovore prezradila dôvod!

Gabriela Dzuríková bola z natáčania v Piešťanoch nadšená: O toto som prichádzala celý život! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

