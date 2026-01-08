Drž sa, zvládneš to! Nvotovej kolegovia z politiky po oznámení ťažkej diagnózy: Silné odkazy, stoja pri nej!

BRATISLAVA – Drž sa, zvládneš to, sme s tebou. Po tom, ako herečka a speváčka Dorota Nvotová oznámila, že jej diagnostikovali rakovinu a čaká ju operácia, jej ľudia aj prostredníctvom sociálnej siete dali najavo, že stoja pri nej a držia jej v ťažkom boji palce. Medzi nimi aj kolegovia z politiky.
O chorobe informovala sama Nvotová prostredníctvom sociálnej siete. „Mám rakovinu prsníka, ležím v nemocnici a zajtra ma budú operovať. Idem podstúpiť mastektómiu – odstránenie celej prsnej žľazy,“ napísala v stredu. Ako uvádza, je našťastie iba v počiatočnom štádiu – DCIS. „Napriek tomu je potrebné odstránenie celého prsníka, keďže tie bunky sú rozlezené kade-tade. Ale to je to najmenej – keď to dala Angelina, dám to aj ja. Na tie silikóny (potom, raz) sa celkom teším,“ dodala Nvotová optimisticky, avšak neskrýva obavy.
Pod príspevkom, v ktorom informovala o ťažkej diagnóze sa začali množiť povzbudivé komentáre. Okrem iných jej veľa síl posielajú aj kolegovia z politiky. 43-ročná Nvotová, ktorá je širokej verejnosti známa najmä ako herečka a speváčka, v roku 2023 vstúpila do strany Demokrati a momentálne je členkou predsedníctva.
Kolegovia zo strany jej teraz odkazujú, že stoja pri nej. "Dorotka, máme ťa radi a nesmierne ti držíme palce! Všetky výzvy si doteraz zvládla a toto nebude výnimka, som o tom presvedčený! Už sa na teba znovu tešíme," uviedol predseda strany Jaroslav Naď.
„Dorotka, sme s Tebou, musíš byť silná a ako vždy, aj teraz vyhráš!,“ napísal Michal Kiča. „Dorotka, drž sa,“ odkázal exminister hospodárstva a ďalší Demokrat Karel Hirman. Podporené slová Nvotovej adresoval aj podpredseda strany Juraj Šeliga. „Dorota, ty to zvládneš, sme s tebou!,“ uviedol. „Dorotka, sme s Tebou, bojuj, zvládneš to!,“ nechal jej odkaz ďalší kolega zo strany Jozef Sýkora. "Dorota, drzim palce a myslim na Teba," napísal Ivan Korčok.
Podporu jej však nevyjadrili len členovia jej vlastnej strany „Milá Dorota, moc na Vás myslím, držte sa! Prajem skoré uzdravenie,“ napísala šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Povzbudivé slová jej adresovala aj strana SaS. "Držte sa, Dorota, dáte to!," odkázali.