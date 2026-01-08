Rihanna po treťom pôrode: Ukázala sa v čipkovanej bielizni... Uff, poriadne SEXI postava!

NEW YORK - Aj po treťom pôrode srší sebavedomím a ženskosťou. Rihanna sa predviedla v odvážnej spodnej bielizni. To je sexi postavička!
Svetoznáma hviezda Rihanna sa najnovšie predviedla v odvážnej spodnej bielizni, v ktorej ukázala svoju sexi postavu po treťom pôrode. Hudobná ikona spolu so svojím partnerom, raperom A$AP Rockym, sa 13. septembra stali trojnásobnými rodičmi.
Do rodiny pribudlo dievčatko, ktorému dali netradičné, no originálne meno Rocki Irish Mayers. Pár už spoločne vychováva dvoch synov – prvý z nich, RZA, sa narodil v roku 2022 a mladší Riot prišiel na svet o rok neskôr. Najnovšie potešila fanúšikov predstavením valentínskej kolekcie svojej značky spodnej bielizne.
Kolekcia je zmyselná, odvážna a oslavuje ženskú silu aj prirodzenú krásu. K provokatívnym záberom napísala krátky, no výstižný odkaz: „Afrodita bola divoká.“ Fotografie okamžite zaujali verejnosť a vyvolali množstvo pozitívnych reakcií. Ako už názov kolekcie napovedá, Rihanna sa tentoraz inšpirovala gréckou bohyňou lásky, krásy a rozkoše Afroditou.