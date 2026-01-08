Klimatická katastrofa sa blíži: Ľadovce miznú rýchlejšie, než sme si mysleli! TENTO rok bude kritický

ZÜRICH - Ľadovce po celom svete sa topia rýchlejšie, než sme si mysleli. Vedci varujú, že ak nezastavíme nárast teplôt, prírodné dedičstvo Zeme čelí katastrofálnym stratám už v priebehu niekoľkých desaťročí.
Naša planéta sa mení pred očami a dopady klimatických zmien sú čoraz zjavnejšie. Rastúce teploty spôsobujú, že ľadovce ustupujú a ich počet sa dramaticky znižuje. Podľa portálu IFLScience dnes existuje približne 200-tisíc ľadovcov, no výskumy naznačujú, že v priebehu nasledujúcich rokov ich môže zostať len okolo 18-tisíc.
Smutné prognózy
Nová štúdia z Univerzity v Zürichu, publikovaná vo vedeckom časopise Nature, poskytuje smutné prognózy. Vedci vypočítali, že aj pri obmedzení globálneho otepľovania na 1,5 °C nastane okolo roku 2041 „vrchol straty ľadovcov“ – v tom období by mohlo zaniknúť približne 2-tisíc ľadovcov, čo je už aj tak rekordné množstvo.
PRELOMOVÝ objav pod Antarktídou: Vedci objavili ekosystém 500 metrov pod ľadom! Kamera zachytila niečo nečakané
Ak však teploty vzrastú ešte viac, katastrofa sa oddiali len o niekoľko rokov – podľa odhadov by vrchol strát mohol nastať v roku 2055 a vtedy by zmizlo až 4-tisíc ľadovcov. Vedci zároveň prvýkrát dokázali predpovedať konkrétne roky, keď by jednotlivé ľadovce mohli úplne zmiznúť. Strata ľadovcov však neznamená len zánik prírodného dedičstva. Otepľovanie ovplyvní hladiny oceánov, zmení klimatické vzorce a ohrozí ekosystémy po celom svete. Bez urýchlenej akcie čelíme nezvratným následkom, ktoré pocítia budúce generácie.