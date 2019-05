Módne (s)hity slovenských celebrít: Nývltová ako rybárova žena, gejša Franeková a metalistka Mendrejová!

Anita Soul, speváčka

Negližé štýl sa už udomácnil a siahla po ňom aj Anita. Je to veľmi ženské a vzbudzuje to príjemné vibrácie. K šatám zvolila vhodné doplnky, ako i sandále. Nechýba čarovný úsmev a primeraná vizáž.

Zdroj: Ján Zemiar,

Babsy Jagušák, PR manažérka a módna stylistka

Ako fashionistka opäť predviedla svoj pohľad na módu. Je to hravé, má to v sebe kus názoru i dôvtipu. Mne sa páči, že sa nemusíme pozerať stále na tie isté "naučené" kombinácie a kúsky.

Zdroj: Ján Zemiar,

Broňa Kováčiková, herečka

No a sú aj také, ktoré to príliš "s módou" nepreháňajú alebo si len nepridávajú starosti. Veď bola "len" na módnej akcii. A pritom by stačilo zmeniť tri kúsky - tričko, kabelku a ponožky (pančuchy). Len toľko.

Zdroj: Ján Zemiar,

Erika Bugárová, moderátorka a modelka

Pekné šaty, ktoré dostali ranu tým opaskom. Myslím, že bez neho by ako áčkové oveľa viac vynikli a dali prirodzenejší priestor nohám. Keď už ju veľmi tlačila potreba ukázať pás, mal byť opasok vizuálne jemnejší.

Zdroj: Ján Zemiar,

Lucia Lucid Sládečková, vizážistka

Lucid ako Evita Peron. Táto kultová žena mi pri pohľade na ňu nejako automaticky napadla. Elegantné, ale nie nudné. Rafinované a s detailmi, ktoré môžeme postupne objavovať. Veľmi príjemný fashion outfit.

Zdroj: Ján Zemiar,

Mária Čírová, speváčka

Mária ako z červeného koberca. Pôsobivé, trendy strihané šaty z nej robia hviezdu. Krásne dotiahnuté sandálmi, vizážou a detailmi, ako sa patrí.

Zdroj: Ján Zemiar,

Soňa Müllerová, moderátorka

Intelektuálny a profesionálny outfit. Opäť ukázala, že aj jednoduché kombinácie môžu vyzerať absolútne cool. Všetko na správnom mieste a so šarmom.

Zdroj: Ján Zemiar,

Zuzana Kanisová, stylistka

Temná a záhadná, ako to len Zuzana vie. Elegantné a chic bez kompromisov. Dokonalou bodkou sú otvorené špičky a nič navyše. Pekný príklad, ako málo stačí na veľa muziky. A je to ešte aj bonusovo fashion. A dlhooo bude.

Zdroj: Ján Zemiar,

Celeste Buckingham, speváčka

Metalické farby šiat tvorili veľkú (ak nie najväčšiu) skupinu na tohtoročnej Miss Slovensko. Celeste siahla tiež po ligotavých šatách v odtieni ružového zlata. Jednoduchý strih sa dá pri obsahu látky pochváliť, avšak miestami nebol príliš lichotivý. To by bolo akceptovateľné, ak by v týchto šatách aj nevystupovala na pódiu ako interpret a tým umožnila pohľady zo všetkých strán. Takto napózované vyzerajú však veľmi žensky a adekvátne príležitosti. Účes by obstál, ale mejkap by potreboval prepudrovať a zmatniť. Kabelka by už nepotrebovala byť s aplikáciami, ale farebne nekonkuruje šatám.

Zdroj: Ján Zemiar,

Karolína Čičátková, Miss Slovensko 1998

Kontrastná farebná kombinácia Karolíne mimoriadne pristane. Najzaujímavejším detailom dvojvrstvových šiat sú objemné rukávy stiahnuté čiernou stužkou. S tou komunikuje aj čierny viazaný opasok, ktorý zvýrazňuje pás. S atmosférou šiat sú v súlade aj účes a vizáž.

Zdroj: Ján Zemiar,

Barbora Franeková, Miss Slovensko 2009

Barbora pôsobí ako sošná gejša v štylizovanom "modernom kimone". Jednoduchá čierno-biela kombinácia v čistých tvaroch, ktoré vytvárajú priam architektonickú kompozíciu, kde pôsobí žena ako doplnok. Vkusná, nenápadná clutch kabelka, choker a jednoduchý účes fungujú do tohto zinscenovaného celku ako dotiahnuté detaily.

Zdroj: Ján Zemiar,

Dominika Grecová, Miss Slovensko 2018

Žiarivá farba hodná rozlúčky s korunkou Miss. Myslím, že splnila účel a bola sebavedomá. Padavý materiál vytvára dramatické zhyby a šaty pôsobia teatrálne. Pekné, jednoduché sandále zladené tónom farby sú skvelou voľbou. Výrazné, veľké náušnice v rozpustených vlasoch sú zaujímavým doplnkom a bielou farbou pekne kontrastujú so šatami a zároveň sa jemne strácajú vo vlasoch, čo vytvára vizuálnu vyváženosť.

Zdroj: Ján Zemiar,

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

Karolína je inventárnou kráľovnou tejto súťaže a tak sa i v tomto duchu obliekla. Myslím, že túto róbu by jej závidela aj Kleopatra. Asi aj krásu a mladosť. A rozhodne sandále. Tie sú trochu pozornosť odoberajúcim detailom. Sú zaiste atraktívne, mne by však k týmto šatám stačilo aj menej. A určite by som nedával ten prívesok na retiazke. Ak už čosi, tak niečo minimalistické v štýle sandál, možno len okolo krku alebo radšej náušnice, tiež ideálne v minimalistickom dizajne.

Zdroj: Ján Zemiar,

Denisa Mendrejová, Miss Universe 2009

Ďalšia "metalistka". Pekné a efektné šaty v sexi strihu. Denisa pôsobí ako svetová modelka a tak i vkusne zladila všetky doplnky. Oceňujem, že zbytočne neladila farby doplnkov, ale ich pekne poskladala. Dokonca aj iný odtieň striebornej na náramku a kabelke dokonalo funguje. Krásne upravené vlasy a opäť skvelo farebne zvolený rúž uzatvárajú tento vydarený outfit.

Zdroj: Ján Zemiar,

Linda Nývltová, modelka

Tak a toto je nie veľmi vydarený outfit. Linda vyzerá ako rybárova žena, ktorej chýba už len rybársky klobúk. Nie šťastne zvolená farba ani materiál a napokon neforemný strih to celé zaklincoval. Teda skôr zavesil. Ledabolo upravené vlasy tomu tiež nepomáhajú a zaostali už len doplnky, ktoré sú z tohto celku najmenej škodné.

Zdroj: Ján Zemiar,

O mejkap a úpravu vlasov na galavečer Miss Slovensko sa našej redaktorke postarala vizážistka Júlia Švehlová, šaty zapožičal Svadobný salón WEM.