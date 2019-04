Český filmový svet v smútku: Umrela známa herečka (†69)... Našli ju mŕtvu po troch dňoch!

Zuzana Skalníková patrila medzi skvelých českých dabingových hercov. Každý si ju spájal najmä s plyšovou postavičkou Mufom, ktorého dabovala neuveriteľných 38 rokov. Hlas mu však viac neprepožičia. Herečku totiž našli mŕtvu v byte, kde ležala bez známok života celé tri dni. Dňom jej odchodu zo sveta živých by tak mal byť piatok 12. apríla.

Po tom, ako nikomu nezdvíhala celé tri dni telefón, rozhodli sa najbližší konať a vypravili sa k nej do bytu. Tam už ju našli bez známok života a nedalo sa jej pomôcť. Čo je príčinou smrti Zuzany Skalníkovej, ktorá si zahrala aj v Ordinaci v Ružové zahrade či v rozprávke 7 zhavranelých bratov, však zatiaľ nevedno.

Svoj hlas prepožičala Zuzana Skalníková na dlhých 38 rokov plyšovému Mufovi. Zdroj: CT

„Dozvedel som sa to od pani produkčnej hneď v ten deň, kedy ju našli. Je to smutné. Veľmi ma to prekvapilo, vôbec som s tým nepočítal. Boli sme ten istý ročník, tak ma to celkom vzalo,“ prezradil pre český Blesk herec Oto Jirák.

Príčinu smrti sa rodina a priatelia dozvedia najskôr v priebehu troch týždňov. Jediné, čo zatiaľ vedia, je to, že ležala sama v byte mŕtva tri dni. Nikto si zatiaľ nevie vysvetliť, čo sa herečke mohlo stať, no jej odchod do umeleckého neba zasiahol tak rodinu, ako aj priateľov a kolegov. „Poznal som ju veľmi dlho, už od školy. Chodili sme tam spolu na bábkoherectvo. Pracovali sme spolu v divadle a dlhé roky sme robili Jůheláky. Tak to viete, no...“ dodal smutný Jirák.