Štátny ústav pre kontrolu liečiv sťahuje z trhu TENTO liek: Všetky šarže!

BRATISLAVA - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nariadil stiahnutie všetkých šarží lieku Egoropal z distribúcie, lekární aj zdravotníckych zariadení. Dôvodom je zistený nedostatok vo výrobe a nesúlad so správnou výrobnou praxou.
ŠÚKL informoval o stiahnutí lieku Egoropal z trhu na svojom webe. Približuje, že stiahnutie lieku z trhu sa vzťahuje na všetky šarže lieku. Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.
"Dôvodom stiahnutia všetkých šarží lieku Egoropal je zistený nedostatok vo výrobe lieku - nesúlad so správnou výrobnou praxou. Stiahnutie lieku má preventívny charakter v záujme ochrany bezpečnosti a zdravia pacientov," uvádza ŠÚKL.
Na čo sa liek používa
Egoropal obsahuje liečivo paliperidón, ktoré patrí do skupiny antipsychotík a používa sa ako udržiavacia liečba pri príznakoch schizofrénie u dospelých pacientov stabilizovaných na paliperidóne alebo risperidóne. Môže pomôcť zmierniť príznaky ochorenia a zabrániť, aby sa tieto príznaky vrátili.
"Liečba pacientov nebude ohrozená, pretože na slovenskom trhu sú dostupné aj iné lieky s obsahom rovnakého liečiva v rovnakej liekovej forme, dávke a s rovnakými terapeutickými indikáciami. Rozhodnutie o vhodnej liečbe musí stanoviť ošetrujúci lekár," konštatuje na záver ústav.