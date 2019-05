Módne (s)hity zo Slovenky roka: Nová miss so zbraňou, Sklovská príjemne prekvapila a Ťapáková... TOTO sa hodí na pláž!

BRATISLAVA - Nedeľný večer patril oceneným ženám. Slovenské národné divadlo sa premenilo na dejisko odovzdávania titulov Slovenka roka v rozličných kategóriách. Na galavečere nechýbali mnohé známe dámy, ktoré sa zo šatníkov snažili vytiahnuť to naj. Niektorým to vyšlo, iným menej. Na ich róby si posvietil stylista Marián Hornyak.

Diana Mórová, herečka

Diana to dala ako veľká pani. Nemám rád tieto krčené materiály, ktoré na prvý dojem vôbec nefungujú ako látka na veľkú róbu. V tomto prípade to však zafungovalo a zjavne tomu dopomohla veľmi efektná aplikácia na čipkovom základe. Zvyšok urobila dramatickosť objemu a línií šiat. Veľmi peknou korunou bol účes, ktorý nemohol byť ani lepší. Najdokonalejším doplnkom sa, prirodzene, stala soška Slovenky roka.

Eva Černá, bývalá moderátorka

Veľmi prekvapivá voľba. Prvé, čo mi z toho kričí, je, že tieto šaty veľmi zalichotili, ubrali vek a priniesli dávku noblesy. Svetlá slonovinová farba pani Eve veľmi pristane a je v harmónii aj s farbou vlasov. Efektné rukávy, sexi výstrih a ženská línia šiat robia túto ženu neprehliadnuteľnou.

Frederika Kurtulíková, Miss Slovensko 2019

Novopečená Miss Slovensko zostala verná trendu z rovnomennej akcie, kde metalické farby svietili, akoby ich tam rozsypali z nejakej šperkovnice. Pekná, trochu rafinovaná silueta šiat podporuje hru svetiel materiálu. Pekná voľba jednoduchých sandál a jemných šperkov je plusom. Zato kabelka vyzerá v tejto kombinácii skôr ako zbraň - tvarovo ladí jednoduchosťou so sandálmi, ale je mohutná a už zbytočne metalická.

Ivana Mendrejová, módna dizajnérka

Šaty sú trochu prekombinované, a to najmä materiálovo a kombináciami priehľadnosti. Buď by stačil korzet bez tylovej časti a rukávov alebo potom zachovať čistú tylovú časť bez zbytočných aplikácií a rušivých vzorov. Odvážnejšia priehľadná "sukňa" je stále viac akceptovaná aj na formálnejšie príležitosti, akou bola i táto. Voľba kabelky akokoľvek značkovej či drahej nebola šťastná a k týmto šatám sa vôbec nehodí.

Karin Majtánová, moderátorka

Pánsky chic na žene môže byť veľmi sexi a okrem toho chic. Celý fígeľ je práve v ženskosti, aj keď hovoríme o inšpirácii alebo kúskoch z pánskeho šatníka. No a kvety na saku na to nestačili. Dôležité sú v tomto prípade najmä doplnky. Ak by Karin zvolila klasické čierne lodičky, motýlika by nahradila napríklad mašľou alebo jemnou stuhou, možno brošňou a zobrala si elegantnejšiu kabelku, mohlo to dopadnúť oveľa lepšie. Takto je to pánsky chic bez chic.

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

Karolína zvolila veľkú róbu v netradičnej oranžovej farbe. Strih je veľmi ženský a majestátny. Trochu ma vyrušili lodičky, i keď v neškodnej béžovej farbe, ale akosi sa žiadajú iné. Naopak, metalická kabelka za mňa úplne sadla. Obľúbený prívesok nenechala Karolína ani dnes doma, ale v tomto prípade prináša trochu "starosvetskej" atmosféry a nevadili by mi ani dva – tri na dlhších retiazkach.

Lenka Rakárová, herečka a speváčka

Tak týmto "šatkovým" dezénom ja neviem prísť na chuť. Nemôžem si pomôcť, ale vzor i farby pôsobia veľmi lacno, ako dovolenkové tričká, v ktorých sa potom upratuje dom. Strih šiat by fungoval a tiež je pekne zvolená kabelka. Zmenil by som farbu laku nechtov. A ešte raz škoda toho vzoru.

Mária Reháková, podnikateľka

Pani Reháková tiež prekvapila. Väčšinou ju vídame v zdobenejších a často v červených róbach. Táto elegantná biela jej mimoriadne pristane. Dokonalý strih s vlečkou je vrcholom noblesy. Veľmi sa mi páči k šatám čierna matná kabelka a opäť biele náušnice s kamienkami. Výčes je absolútne vhodným účesom a uzatvára tento dokonalý outfit hostiteľky večera.

Martina Šindlerová, speváčka

Samotné šaty, ktoré zvolila Martina, by boli v poriadku, je tam silná farba, elegantný strih. Čo ich však zabíja, je ten lacno vyzerajúci opasok. Tenký kožený vo farbe šiat alebo i zlatej by bol oveľa vkusnejší. Ja osobne by som sa ale vyhol kombinácii so zlatou. Zo všetkého je ale krokom vedľa voľba farby lodičiek. Tie nehrajú s ničím z tohto outfitu. Chceli asi ladiť so zlatou, ale to nefunguje a nepasuje ani k ničomu inému. Škoda.

Sisa Lelkes Sklovská, speváčka

Sisa príjemne prekvapila. Jednoduché obtiahnuté šaty, ktorým atmosféru dodali výrazné doplnky. Veľa muziky uhrá kvetinová tiara, ako i zdobené topánky s kabelkou. Celé to poňala v duchu talianskej módnej estetiky a mne sa to páči. A prekvapil som aj sám seba, že nemám potrebu tu o tom písať viac. To sa pri Sise nestáva často.

Soňa Müllerová, moderátorka

Soňa nezaprie svoj vkus a štýl, ktorý je mimoriadne vycibrený. Ja ju považujem za konštantne dobre oblečenú dámu, ktorá by mala byť príkladom pre mnohé ženy. Ani v tento večer to nebolo inak. Pôsobivé puzdrové šaty z brokátovej látky v sviežej farebnosti dodali punc ženskosti. Tmavozlaté lodičky v teplejšom odtieni pekne dotiahli očakávaný kontrast k chladnejšej farebnej škále látky šiat. Bezchybné vlasy a jemné šperky sú už len samozrejmosťou.

Zuzana Ťapáková, bývalá riaditeľka televízie Markíza

Tak Zuzane to tento večer nevyšlo. Dobrý zámer, ktorý zruinovala pravdepodobne zvolená košeľa. Zlatá sukňa s bielou košeľou bol dobrý zámer, ale sukňa v tom zostala sama. Košeľa je príliš neformálna, materiál nezodpovedá nárokom na príležitosť a už vôbec nefungujú pásiky na nej do tejto kombinácie. Ak by to bola blúzka napríklad s nadýchanými rukávmi, možno gombíkoradím na manžetách alebo len jednoduchá hodvábna blúzka, bolo by to oveľa, oveľa lepšie. Za mňa ani lodičky, ani kabelka nemajú čo do tohto outfitu kecať, takže by som ich hneď vymenil. A už len posledný detail, ktorým sú okuliare na hlave. Vhodnejšie by bolo ich mať napríklad zavesené na retiazkach ako šperk alebo niekde v kabelke či na očiach. Takto na hlave sa to hodí na pláž alebo do práce, nie na spoločenskú udalosť.

