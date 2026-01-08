SMUTNÁ správa: ZOMREL blízky človek Patricka Swayzeho (†57)... Kvôli alkoholizmu!

LOS ANGELES - Rodina Swayzeovcov opäť čelí tragédii. Sean Swayze, mladší brat Patricka Swayzeho, zomrel vo veku 63 rokov na vážne zdravotné komplikácie.
Svet šoubiznisu zasiahla ďalšia smutná správa. Vo veku 63 rokov zomrel Sean Swayze, mladší brat zosnulej hollywoodskej legendy Patricka Swayzeho, ktorý sa preslávil nezabudnuteľnou úlohou vo filme Hriešny tanec. O úmrtí Seana Swayzeho informoval portál TMZ, ktorému tragickú správu potvrdil jeho syn Jesse Swayze.
Podľa jeho slov Sean zomrel 15. decembra v oblasti Los Angeles. Príčina smrti je mimoriadne vážna a smutná. Ako uviedol Úrad súdneho lekára okresu Los Angeles, Sean zomrel na akútne krvácanie v hornej časti tráviaceho traktu a ťažkú metabolickú acidózu, ktoré boli následkom cirhózy pečene. Tá vznikla v dôsledku dlhodobého alkoholizmu, ktorý mu postupne nenávratne poškodil pečeň.
Patrick Swayze zomrel v roku 2009 vo veku 57 rokov po náročnom boji s rakovinou pankreasu. Jeho smrť vtedy hlboko zasiahla fanúšikov po celom svete a dodnes patrí medzi najväčšie straty filmového priemyslu. Hoci Sean Swayze nestál v centre hollywoodskeho diania tak ako jeho slávny brat, bol pre Patricka dôležitou súčasťou rodiny.
Smrť Seana Swayzeho je zároveň mementom nebezpečenstva alkoholizmu, ktorý môže mať fatálne následky. Zanechal po sebe syna a blízkych, ktorí sa musia vyrovnať s náhlou stratou.