MIMORIADNE Útek väzňa v Hurbanove! V TÝCHTO miestach ho videli naposledy, prebieha pátranie

HURBANOVO
HURBANOVO - Dnes krátko po ôsmej hodine ráno bol oznámený útek väzňa 47 ročného Alexandra Szabó, ktorý sa bez dovolenia vzdialil z pracoviska spoločnosti v Hurbanove na Svätopeterskej ulici.
Na útek väzňa upozornila polícia. Muž mal v čase úteku na sebe oblečené sivé nohavice a prešívanú bundu s bielym pásom. "Po mužovi intenzívne pátrajú policajné hliadky z obvodných oddelení, psovodi aj mestská polícia. Pátranie prebieha v súčinnosti so Zborom väzenskej a justičnej stráže," uviedli. Ak by ste osobu na fotografii spozorovali volajte číslo 158.
