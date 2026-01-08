Streľba v USA! Agent ICE zabil ženu, starosta zúri: Nebola to sebaobrana, vypadnite odtiaľto

MINNEAPOLIS - V centre Minneapolisu došlo pri policajnej akcii americkej imigračnej služby k smrteľnému výstrelu, ktorý rozpútal v meste protesty a verejnú debatu o použitej sile. Rozdielne interpretácie incidentu vyvolali napätie medzi mestskými predstaviteľmi a federálnou vládou.
V stredu ráno sa v Minneapolise odohral dramatický zásah, pri ktorom agent imigračnej a colnej služby (ICE) postrelil 37-ročnú ženu Renee Nicole Good. Poškodená následne zomrela v nemocnici, čo vyvolalo silné reakcie verejnosti, mestských predstaviteľov aj federálnych úradníkov.
Podľa miestnej polície sa žena nachádzala vo vozidle, ktoré malo počas prebiehajúcej imigračnej operácie dočasne zablokovať cestu. Federálny agent k nej pristúpil, no po tom, ako sa auto začalo pohybovať, z jeho zbrane zazneli výstrely. Vozidlo následne zišlo z cesty a havarovalo.
Záchranári ženu previezli do nemocnice, kde napokon podľahla strelnému poraneniu hlavy.
Rozpor medzi federálnou vládou a mestskými úradmi
Ministerstvo domovskej bezpečnosti (DHS) oficiálne uviedlo, že žena sa podľa ich informácií snažila vozidlom zraniť príslušníkov ICE, a preto mal agent konať v sebaobrane. Sekretárka DHS Kristi Noem taktiež spomenula, že pri zásahu panovali náročné poveternostné podmienky a agenti sa ocitli uviaznutí v snehu pred streľbou.
Proti tejto verzii sa však jasne ohradil primátor Minneapolis Jacob Frey. Tvrdí, že videl zábery, ktoré naznačujú, že výstrely padli v momente, keď sa auto vzdialilo od miesta zásahu, a označil konanie agenta za neprimerané použitie sily.
„Toto nebola sebaobrana,“ vyhlásil Frey. „Agent neprimerane zaobchádzal so situáciou a jeho konanie vyústilo do smrti. ICE svojou prítomnosťou šíri strach v komunite. Očakávame nezávislé a transparentné vyšetrovanie.“ Do svojho vyjadrenia vložil aj ostré volanie, aby agentúra opustila mesto.
Trump sa postavil za agenta a obvinil radikálnu ľavicu
K incidentu sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump. Ženu, ktorú je na záznamoch počuť kričať na mieste zásahu, označil za „profesionálnu agitátorku“. Vodičku vozidla opísal ako osobu, ktorá podľa neho aktívne bránila práci imigračných agentov a následne úmyselne a násilne zaútočila autom na príslušníka ICE.
Trump zdôraznil, že agent konal v sebaobrane a že je „takmer zázrakom“, že útok prežil. Podľa prezidentových slov sa agent v súčasnosti zotavuje v nemocnici. Zároveň pripomenul, že vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje.
Americký prezident incident zasadil do širšieho politického kontextu. Tvrdí, že podobné situácie sú dôsledkom aktivít radikálnej ľavice, ktorá podľa neho systematicky ohrozuje príslušníkov polície a imigračných zložiek.
Protesty a výzvy na akciu
Bezprostredne po incidente sa na uliciach Minneapolis zhromažďovali miestni obyvatelia a aktivisti. Demonštranti hádzali snehové gule na policajné vozidlá a žiadali spravodlivosť pre obeť. Mestské rady a občianske organizácie vyzvali na zatknutie a prepustenie z funkcie príslušníka, ktorý vystrelil.
Americká únia pre občianske slobody (ACLU) v Minnesote požaduje rýchle a otvorené vyšetrovanie celého prípadu.
Polícia zatiaľ nezverejnila meno ani identitu agenta, ktorý zastrelil ženu. Úrady však uviedli, že v objednávke obete nezaznamenali žiadnu trestnoprávnu alebo imigračnú aktívnu záležitosť, ktorá by ju robila cieľom zásahu.
Federálne orgány zároveň potvrdili, že vyšetrovanie prebieha a okolnosti prípadu dôkladne preverujú.
Zúfalé zábery a svedectvo blízkej osoby
Na webe sa objavili videozáznamy, na ktorých je viditeľná zranená žena pokrytá krvou, pričom jej partnerka, zjavne otrasená a rozrušená, kričí, že je to jej vina a prosí o pomoc. Stála pri havarovanom vozidle, ktoré zostalo po incidente.
„Ona bola moja manželka,“ hovorila roztraseným hlasom a snažila sa priblížiť k telu. „Strelili ju do hlavy. Mám ešte šesťročné dieťa v škole.“ Žena žiadala, aby jej niekto podal vôdzku pre ich psa, ktorý ostal pri aute.
Zo zverejnených záberov je zrejmé, že partnerka postrelenej ženy sa opakovane snažila dostať k zranenej a poskytnúť jej pomoc, federálni agenti jej to však neumožnili s tým, že zásah prevezme záchranná služba.
Osobné príbehy a reakcie rodiny
Podľa dostupných informácií obete, ktorá sa na sociálnych sieťach prezentovala ako manželka a matka, mala rôzne záujmy vrátane písania a hry na gitaru. Jej matka ju opísala ako veľmi súcitnú a starostlivú osobu s veľkým srdcom.
Blízki ju pamätajú ako niekoho, kto sa intenzívne staral o druhých a bol pre svoje okolie dôležitou osobou.