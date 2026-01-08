Hasiči od skorého rána zasahujú pri požiari v súkromnej firme v Leopoldove

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
LEOPOLDOV - Hasiči od skorého rána zasahujú pri požiari sušiarne v súkromnej firme v meste Leopoldov v okrese Hlohovec. Aktuálne je z miesta hlásená lokalizácia požiaru. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Požiar ohlásili krátko pred 5.00 h, na miesto boli okamžite vyslaní hasiči z Hlohovca a Trnavy, zasahujú aj dobrovoľní hasiči z Hlohovca, Maduníc, Leopoldova a Jaslovských Bohuníc.
„V čase príchodu hasičov na miesto udalosti sa v priestore nikto nenachádzal, všetci pracovníci už boli evakuovaní,“ priblížili hasiči s tým, že na miesto privolali aj expertov z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR.
