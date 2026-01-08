AKTUÁLNE Na východe Slovenska uviazol autobus plný detí: Rázny zásah hasičov!

BIDOVCE - Krátko po príchode nového roka nie sú výnimkami ani vážne dopravné nehody na cestách. V premávke na východe došlo k citlivej a vážnej nehode, kedy ostali prevažne detskí pasažieri uviaznutí v autobuse!
Detaily z dopravnej nehody priniesli na sociálnej sieti hasiči z Košického kraja. Celú kolíziu museli prísť vyriešiť hasiči, pretože z uviaznutého autobusu, kde bolo asi 80 detí, sa nedalo dostať von.
Dramatický prípad pri Košiciach museli zachraňovať hasiči z obce Bidovce z okresu Košice-okolie. K celému incidentu došlo ráno okolo siedmej hodiny vo štvrtok 8. januára. Hasiči boli vyslaní k autobusu, ktorý skončil mimo vozovky.
Dvere ostali zaseknuté
Ku všetkému došlo medzi Rankovcami a Mudrovcami. "Autobus sa nachádzal v polohe, ktorá neumožňovala otvorenie dverí, a viac ako 80 cestujúcich – prevažne detí nemohlo vozidlo opustiť," spresnili košickí hasiči. Neevidovali zranené osoby.
"Prístup k miestu udalosti bol pre hasičov veľmi komplikovaný, nakoľko silný vietor okamžite vytváral snehové záveje a cesta bola ťažko prejazdná," spresnili drastické podmienky. Keď hasiči zistili, že nie je možné dvere otvoriť, odstránili sklenenú výplň dverí, cez ktorú následne bezpečne evakuovali cestujúcich. Pre pasažierov už bol zabezpečený náhradný autobus.