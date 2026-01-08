Hazard za volantom! Polícia obvinila 20-ročného muža z jazdy pod vplyvom alkoholu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj )
PREŠOV - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil 20-ročného muža. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, trestného činu sa mal dopustiť v stredu (7. 1.) po 17.00 h v obci Podhorany.
„Policajná hliadka zastavila osobné vozidlo a jeho vodiča podrobila kontrole. Mladý muž sa podrobil dychovej skúške, ktorej výsledok prevyšujúci hodnotu 1,7 promile preukázal, že jazdil pod vplyvom alkoholu,“ uviedla Ligdayová.
Vodič skončil v cele policajného zaistenia a bol mu podľa hovorkyne zadržaný vodičský preukaz.