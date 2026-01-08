Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

Trump čelí kritike z vlastných radov: Možná invázia Grónska? Jedna z najhlúpejších vecí!

WASHINGTON - Niekoľko republikánskych kongresmanov kritizovalo potenciálne vojenské operácie zamerané na anektovanie Grónska. Dištancovali sa tým od tvrdení prezidenta Donalda Trumpa, že USA potrebujú autonómny dánsky ostrov pre zaistenie národnej bezpečnosti. Informuje o tom štvrtková správa agentúry DPA.

Senátor Utahu John Curtis v stredu napísal, že posilňovanie partnerstva s Dánskom a Grónskom je dôležité, použitie vojenskej sily označil ako „nevhodné a zbytočné“ a že by to nepodporil. Republikánsky člen Snemovne reprezentantov Don Bacon z Nebrasky povedal, že vyjadrenia vlády o Grónsku sú škodlivé a riskujú odcudzenie partnerov z NATO. Pre CNN ozrejmil, že myšlienka pripojenia Grónska k USA je jednou z „najhlúpejších“ vecí, aké za posledný rok počul z Bieleho domu. Vyzval ostatných republikánov, aby administratíve dali najavo, že je na zlej ceste.

Invázia Grónska by bola hlúpa

Senátor Louisiany John Kennedy po brífingu ministra zahraničných vecí Marca Rubia povedal, že aj „priemerne inteligentný deviatak“ vie, že invázia Grónska by bola „hlúpa“. Podľa jeho názoru nie sú ani Trump, ani Rubio hlúpi a žiadna invázia sa preto neplánuje, hoci nevylúčil snahy o hľadanie nového právneho rámca pre obrannú spoluprácu medzi USA a Grónskom.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala, že prípadný útok USA na Grónsko by znamenal koniec NATO a bezpečnostného poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne. Trump dlhodobo vyhlasuje, že Spojené štáty „potrebujú“ Grónsko pre svoju bezpečnosť. Dánsko, autonómna grónska vláda, Európska únia i viaceré európske krajiny Trumpove tvrdenie odmietli.

