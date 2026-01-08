Tieto celebrity dodajú Nvotovej silu: Známi Slováci, ktorí si tiež vypočuli krutú diagnózu!

BRATISLAVA - Silná správa, ktorá zasiahla verejnosť. Speváčka a herečka Dorota Nvotová otvorene priznala, že bojuje s rakovinou. V náročnom období jej však dodávajú silu aj známe slovenské osobnosti, ktoré si podobnou krutou diagnózou už prešli a dnes sú dôkazom, že nádej nikdy neumiera.
Aneta Parišková, moderátorka
Jojkárskej moderátorke Anete Pariškovej bola v roku 2020 diagnostikovaná rakovina. V minulosti otvorene priznala: „Mám Non-Hodgkinov lymfóm pri srdci a pľúcach a verím, že intenzívne chemo a imunoterapie nádor zničia,” a rozhodla sa s touto zákernou chorobou bojovať naplno. Po tom, čo jej lekárka oznámila nepriaznivú diagnózu, musela zostať hospitalizovaná a podstúpiť operáciu. Náročná liečba chemoterapiami si vyžiadala aj svoju daň – moderátorka prišla o vlasy a začala nosiť parochňu. Dnes je síce v remisii, no stále žije v obavách a zostáva ostražitá, aby sa choroba opäť nevrátila.
Adriana Kmotríková, moderátorka
Adriane Kmotríkovej diagnostikovali rakovinu mozgu v roku 2015. Liečila sa pomocou chemoterapie a ožarovania. Musela sa podrobiť aj operácii. „Mne vlastne celú minulú jeseň a túto jar bolo zle, pravidelne každý deň. Nechcela som si to pripustiť a vlastne nič som neriešila a nechala som to tak. Síce som sa cítila zle, unavená, ako keby ma niečo tlačilo a netušila som, že je to 5,5 cm nádor, ktorý mi tlačí na mozog,” povedala kedysi Adriana pre Jojku. Blondínka sa v minulosti vyjadrila, že si myslí, že za jej ťažkosťami je strata jej prvorodenej dcérky Natálky (†5), ktorá trpela nevyliečiteľnou chorobou – cystickou fibrózou. Nádor vraj mohol začať vznikať práve v čase jej smrti.
Separ, raper
Rok 2020 bol pre Separa nesmierne ťažký. Okrem rozpadu manželstva so speváčkou Tinou ho zasiahla aj mimoriadne tvrdá životná skúška – boj so zákernou rakovinou. Raper si počas sprchovania nahmatal tvrdú hrčku, ktorá sa spočiatku javila len ako zápal. Keď však vyhľadal lekársku pomoc, dozvedel sa krutú diagnózu – rakovina. Hoci najprv zvažoval alternatívne formy liečby, lekár mu jednoznačne vysvetlil, že na podobné experimenty nemá čas. Separ tak musel okamžite podstúpiť operácie a absolvovať niekoľko cyklov chemoterapie. Liečba si vyžiadala aj viditeľné následky – prišiel o všetko telesné ochlpenie vrátane vlasov. Napokon sa mu však podarilo rakovinu úspešne poraziť.
P.A.T., raper
Náročný boj s rakovinou zvádzal aj raper P.A.T., vlastným menom František Farkaš. Lekári mu v roku 2020 našli nádor, ktorý úspešne vyoperovali. Umelec bojoval s rakovinou lymfatických uzlín. Minulý rok oznámil fanúšikom skvelú správu. „5 rokov som chodil 2-3-krát do roka na všelijaké kontroly, lebo bolo riziko, že sa to môže vrátiť. Dnes po 5-tich rokoch je už len úplne malé riziko a mne tam stačí chodiť už len každý rok na kontrolu. Jednoducho mi povedali... Ste zdravý, môžete oslavovať," priznal v decembri.