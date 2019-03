Detaily zásnub speváčky Mamby a tanečníka Tonyho: Najprv veľký smútok... Po tomto už svadbu nechcela!

Dvojica sa síce zasnúbila ešte v máji minulého roku, no až teraz sa speváčka Mamba rozhovorila o tom, ako žiadosť o ruku prebiehala a čo všetko jej predchádzalo. Mamba sa totiž zo všetkého najviac bála toho, že svojho partnera prekukne a svoje prekvapenie bude musieť počas zásnub predstierať. Osudový prstienok očakávala pri každej vhodnej príležitosti či sviatku, no jej partner sa akosi nemal k činu.

Zdroj: Instagram M.D.

Zlom nastal na speváčkine tridsiate narodeniny, keď do rúk konečne dostala škatuľku so šperkom. Keď ju však otvorila, nenašla v nej vytúžený snubný prsteň, ale náhrdelník. „Keď som to otvorila a bol tam ten náhrdelník, tak som sa proste od zúfalstva rozplakala... Nedokázala som už skryť sklamanie z toho, že to nie je ten prsteň," priznala Mamba, dnes už s úsmevom. Keď následne zistili, že čakajú bábätko, plány sa zmenili a brunetka svadbu v tehotenstve rázne zamietla. Zásnuby teda vypustila z hlavy a užívala si tehotenstvo.

Prekvapenie prišlo 1. mája na Devíne. Tony najskôr 'prinútil' tehotnú Mambu vyšliapať až na vrchol k hradu. Keď si vyčerpaná budúca mamička chcela vyfotiť krásny výhľad, otočila sa k Tonymu a zostala v šoku. „On tam kľačal a v ruke mal pripravený prsteň," spomína si speváčka, ktorá neverila až do poslednej chvíle. „Strašne som nechápala. Mala som pocit, že každý na tom hrade je zaplatený komparz. Ja som bola presvedčená o tom, že toto je jeden veľký vtip, že si niekde na kolotoči kúpil nejaký falošný prsteň." Speváčka si až neskôr uvedomila, že prsteň vyzerá reálne a že ju priateľ naozaj práve žiada o ruku.

Zdroj: Instagram D.M.

„Bola som veľmi šťastná, lebo som ho neprekukla, lebo som nemusela vôbec nič hrať," priznala. Ako nám obaja pred časom prezradili, dátum svadby zatiaľ nemajú a čakajú, kým malý Manolo trošku podrastie.