Sexi Mamba 6 mesiacov po ťažkom pôrode ukázala telo: S TÝMTO stále nie je spokojná!

BRATISLAVA - Speváčka Dáša Mamba Šarközyová (28) je už 6 mesiacov hrdou mamičkou malého Manola, ktorého má so svojím partnerom, tanečníkom Tonym Poruchom (28). Mamba má zo synčeka obrovskú radosť, no aj ju, tak ako mnoho ďalších žien, trápia typické ženské problémy.

Mamba veru vie, že materstvo nie je med lízať a zábery bezstarostných mamičiek na sociálnych sieťach sú často prikrášlené a realita nie je vždy totožná s tým, čo sa píše v knihách. Sexi speváčka si prežila skutočne ťažký pôrod, ku ktorému sa navyše neskôr pridali komplikácie. Čerstvá mamička sa tak po niekoľkých dňoch musela vrátiť naspäť do nemocnice.

Zdroj: Instagram M.D.

Navyše, ďalšie 'podpásovky' prišli zhruba tri mesiace po príchode Manola na svet. „Dva, tri mesiace po pôrode sa stane to, že vám začnú extrémne padať vlasy, začne sa vám kaziť pleť. Ja som mala teda pleť naozaj horšiu než v štrnástich," vyratúva Mamba bez servítky problémy, s ktorými sa ona sama stretla zoči-voči a priznáva, že zabrať dostala aj jej figúra. „Tá postava tiež nie je ešte úplne taká, ako by si človek možno predstavoval, že už bude. Prsia už vyzerajú tak, ako vyzerajú. Je jedno, či dojčíte týždeň alebo dva roky, ale na tých prsiach sa to jednoducho odzrkadlí. Ako keby všetko, čo prezentuje tú ženskosť a krásu ženy, zmizne. A to je na ženskú psychiku absolútne ťažká nálož," uviedla speváčka vo svojom blogu.

Mamba sa však snaží s každodennými problémami bojovať a podporiť aj ostatné ženy, ktoré sú v podobnej situácii. Najnovšie na sociálnej sieti zverejnila čerstvý záber, kde odhalila, ako šesť mesiacov po pôrode vyzerá v plavkách. „Ešteže mi zostali plavočky z tehotenstva, lebo v dvojdielnych sa ešte necítim úplne cool," zverila sa so svojimi obavami.

Zdroj: Instagram M.D.,

Speváčka je však prirodzene krásna a úlohu matky zvláda podľa všetkého s prehľadom. Pár kíl navyše jej tak určite nemusí spôsobovať vrásky.