Romantické prekvapenie, ktoré dojalo celý svet: Gabriel si po odbehnutí maratónu kľakol pred priateľku a...

Janka povedala "áno".

Zdroj: FB/Gabriel Svajda

LIPSKO/BRATISLAVA - Zabehnúť maratón nie je nič jednoduché. Treba na to tvrdú prípravu a aj veľa sebazaprenia, no kto tomuto krásnemu športu raz prepadne, len tak ľahko sa ho nevzdá. Známy profesionálny bežec na dlhé trate Gabriel Švajda (35) o tom vie určite svoje. Víkendový maratón v Lipsku si však osviežil aj inou výnimočnou udalosťou, ako len druhým miestom. Krátko po tom, čo sa dostal do cieľa, požiadal o ruku svoju vyvolenú. Pochválil sa tým nielen sám na sociálnej sieti, ale netradičné zásnuby si všimol napríklad aj nemecký denník Bild.