Speváčka Mamba šokovala svojím vyjadrením: Ďalší raz už rodiť nebudem!

Maličkého Manola si zamilovaná dvojica vysnívala a tešili sa na neho. Pre ženu je jedným z najkrajších pocitov, keď sa stane matkou. S tým súvisí aj mnoho ďalších vecí, medzi nimi aj dojčenie. Práve o tom sa rozhovorila speváčka na svojom najnovšom vlogu. Hoci malého chcela kŕmiť vlastným mliekom, bolo jej to dopriate len necelé tri mesiace.

Tony a Mamba sú hrdými rodičmi malého Manola. Zdroj: Instagram T.P.

Potom sa jej mlieko jednoducho prestalo tvoriť, napriek tomu, že vyskúšala všetky možné cesty, aby jeho tvorbu zachránila. Vyhľadala aj pomoc lekárov. Práve tam sa dozvedela, že keď už vyskúšala všetko, jednoducho by sa mala zmieriť s tým, že to už nepôjde a nie je jediná s týmto problémom.

Kto by si pomyslel, že si to ešte môže vynahradiť pri ďalšom dieťati, bude zrejme sklamaný. Keď sa totiž rozhovorila o tom, čo jej v ťažkom období, keď nemala mlieko, pomohlo, šokovala svojím vyjadrením. „Ak by som ešte niekedy mala rodiť, čo nebudem, bez tejto odsávačky už nejdem nikdy v živote," prezradila vo vlogu. Evidentne teda párik zostane len pri jednom dieťatku. Ktovie, či je za jej slovami ťažké obdobie, ktorým si prešla krátko po pôrode, či vždy túžila len po jednom potomkovi alebo jej už príroda jednoducho nedopraje tak, ako mnohým ženám.

Dáša sa rozhovorila o kojení a medzi rečou spomenula, že už rodiť viac nebude. Zdroj: Instagram M.D. ​